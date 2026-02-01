رئيس مدينة بورفؤاد: ماضون في تنفيذ حملات يومية لمجابهة كافة أنواع التعديات| شاهد

تزامناً مع إزالة الأسواق العشوائية، قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد اليوم ، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة الجانبية من محيط مساكن الفيروز، في إطار جهود استعادة الانضباط وتحقيق سيولة مرورية وحركة آمنة للمواطنين، رافقه خلالها الأستاذ محمد درويش مدير إدارة الإشغالات .

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.

وخلال الحملة، وجه رئيس مدينة بورفؤاد بإزالة جميع التعديات المخالفة ، ورفع البضائع المفترشة على الأرصفة والممرات بين العمارات، مع إعادة فتحها أمام حركة المشاة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى .

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد ، أن الأجهزة التنفيذية المعنية ماضية فى تنفيذ حملات الإشغالات بشكل يومى ولن يتم التهاون مع أى مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضارى للشارع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإعادة الانضباط إلى الشارع البورفؤادي.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الطريق العام ملكاً للمواطنين، وأن الحملات تستهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتيسير حركة السير، مشددا على فتح الطرق لكونها محور مروري للسيارات والمشاة.