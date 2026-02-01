قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل عاهل المملكة الأردنية الهاشمية
رئيس الوزراء يتابع خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية
خطوة جديدة في مسيرتي.. أول تصريحات لـ المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الجديد
إصابة 7 عمال زراعيين في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..وبدء تشغيل الجانب الفلسطيني في معبر رفح
الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة
القاهرة تحتضن قمة «مصرية–أردنية» لبحث القضايا الإقليمية.. «مهران»: التوقيت بالغ الحساسية ويتطلب توحيد الصف العربي
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات إعادة هيكلة وتطوير الأداء المالي لهيئات وزارة النقل
كاريك يطمئن جماهير مانشستر يونايتد: الاحتجاج لن يؤثر على اللاعبين
الهلال الأحمر يؤكد جاهزيته ويدفع بقافلة «زاد العزة» بحمولة 6,280 طنًا من المساعدات
رضوى الشربيني: بصلي وبحضر لبرنامجي في رمضان| خاص
استقبال حاشد للدكتور السيد البدوي في أول ظهور بعد فوزه برئاسة الوفد.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

طريقة عمل الكريم شانتيه في المنزل بمكونات اقتصادية

طريقة عمل الكريم شانتيه
طريقة عمل الكريم شانتيه
خالد يوسف

مع اقتراب نسائم شهر رمضان الكريم، تهتم معظم ربات البيوت بالحلويات في هذا الشهر الفضيل، ولا يقتصر الأمر على الكنافة والقطايف فحسب، حيث تتفنن ربة المنزل في متابعة القنوات التي تقدم فقرات عن المطبخ والحلويات وتبدأ في تقليد تلك الوصفات لأولادها وزوجها، وكذلك اظهار براعتها خلال عزومات الإفطار التي تجمع الأهل والأحباب، لذا يقدم موقع صدى البلد بعض تلك الوصفات لربات البيوت. 

أهمية الكريم شانتيه في عالم الحلويات

يُعد الكريم شانتيه من المكونات الأساسية في عالم الحلويات، حيث يُستخدم في تزيين الكيك والتورتات والحلويات الباردة، ويمنحها قوامًا ناعمًا ولمسة فاخرة، ومع ارتفاع أسعار المنتجات الجاهزة، تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة سهلة لتحضير الكريم شانتيه في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، دون التأثير على الطعم أو القوام.

وتعتمد طريقة تحضير الكريم شانتيه المنزلي على مكونات أساسية يمكن ضبطها بسهولة للحصول على نتيجة قريبة جدًا من الجاهز، مع ضمان الجودة والنكهة حسب الرغبة.

مكونات الكريم شانتيه 

ـ  كوب كريمة خفق سائلة (كريمة لبّاني) باردة جدًا

ـ 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة (أو حسب الرغبة)

ـ 1 ملعقة صغيرة فانيليا

بديل اقتصادي عند عدم توفر كريمة الخفق

ـ 1 كوب حليب كامل الدسم

ـ 1 ملعقة كبيرة نشا

ـ 1 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة تحضير الكريم شانتيه

الطريقة الأساسية

ـ تُوضع كريمة الخفق الباردة في وعاء عميق.

ـ يُضاف السكر البودرة والفانيليا.

ـ تُخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة حتى يتضاعف الحجم ويتماسك القوام.

ـ يُستخدم الكريم شانتيه فورًا أو يُحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

الطريقة الاقتصادية

ـ يُذاب النشا في الحليب ويُرفع على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كثيفًا.

ـ يُرفع الخليط من النار ويُضاف الزبدة ويُقلب حتى تذوب تمامًا.

ـ يُترك الخليط ليبرد تمامًا ثم يُضاف الفانيليا.

ـ يُخفف بالمضرب الكهربائي حتى يصبح خفيفًا وكريمي القوام.

سر نجاح الكريم شانتيه

تعد درجة البرودة هي العامل الأهم لنجاح الكريم شانتيه، سواء في الكريمة أو أدوات الخفق، كما يُفضّل عدم الإفراط في الخفق حتى لا يتحول القوام إلى زبدة.

الاستخدام والتقديم

يُستخدم الكريم شانتيه في تزيين الكيك والتورتات، أو يُقدَّم مع الفواكه والحلويات الباردة، ويمكن إضافة الكاكاو أو ألوان الطعام لإضفاء نكهة وشكل مختلف.

الكريم شانتيه طريقة عمل الكريم شانتيه مكونات اقتصادية شهر رمضان الكريم شهر رمضان طريقة تحضير الكريم شانتيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

بالصور

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد