طريقة عمل الكريم شانتيه في المنزل بمكونات اقتصادية

مع اقتراب نسائم شهر رمضان الكريم، تهتم معظم ربات البيوت بالحلويات في هذا الشهر الفضيل، ولا يقتصر الأمر على الكنافة والقطايف فحسب، حيث تتفنن ربة المنزل في متابعة القنوات التي تقدم فقرات عن المطبخ والحلويات وتبدأ في تقليد تلك الوصفات لأولادها وزوجها، وكذلك اظهار براعتها خلال عزومات الإفطار التي تجمع الأهل والأحباب، لذا يقدم موقع صدى البلد بعض تلك الوصفات لربات البيوت.

أهمية الكريم شانتيه في عالم الحلويات

يُعد الكريم شانتيه من المكونات الأساسية في عالم الحلويات، حيث يُستخدم في تزيين الكيك والتورتات والحلويات الباردة، ويمنحها قوامًا ناعمًا ولمسة فاخرة، ومع ارتفاع أسعار المنتجات الجاهزة، تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة سهلة لتحضير الكريم شانتيه في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، دون التأثير على الطعم أو القوام.

وتعتمد طريقة تحضير الكريم شانتيه المنزلي على مكونات أساسية يمكن ضبطها بسهولة للحصول على نتيجة قريبة جدًا من الجاهز، مع ضمان الجودة والنكهة حسب الرغبة.

مكونات الكريم شانتيه

ـ كوب كريمة خفق سائلة (كريمة لبّاني) باردة جدًا

ـ 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة (أو حسب الرغبة)

ـ 1 ملعقة صغيرة فانيليا

بديل اقتصادي عند عدم توفر كريمة الخفق

ـ 1 كوب حليب كامل الدسم

ـ 1 ملعقة كبيرة نشا

ـ 1 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة تحضير الكريم شانتيه

الطريقة الأساسية

ـ تُوضع كريمة الخفق الباردة في وعاء عميق.

ـ يُضاف السكر البودرة والفانيليا.

ـ تُخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة حتى يتضاعف الحجم ويتماسك القوام.

ـ يُستخدم الكريم شانتيه فورًا أو يُحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

الطريقة الاقتصادية

ـ يُذاب النشا في الحليب ويُرفع على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كثيفًا.

ـ يُرفع الخليط من النار ويُضاف الزبدة ويُقلب حتى تذوب تمامًا.

ـ يُترك الخليط ليبرد تمامًا ثم يُضاف الفانيليا.

ـ يُخفف بالمضرب الكهربائي حتى يصبح خفيفًا وكريمي القوام.

سر نجاح الكريم شانتيه

تعد درجة البرودة هي العامل الأهم لنجاح الكريم شانتيه، سواء في الكريمة أو أدوات الخفق، كما يُفضّل عدم الإفراط في الخفق حتى لا يتحول القوام إلى زبدة.

الاستخدام والتقديم

يُستخدم الكريم شانتيه في تزيين الكيك والتورتات، أو يُقدَّم مع الفواكه والحلويات الباردة، ويمكن إضافة الكاكاو أو ألوان الطعام لإضفاء نكهة وشكل مختلف.