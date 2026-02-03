قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إصابته بكسر في الترقوة.. جراحة ناجحة لنجم المصري باهر المحمدي
اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في تركيا
أمام الكونجرس.. بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة في قضية إبستين
كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي
توروب يطلب تقريرا يوميا عن إمام عاشور واختبار وزن مستمر
أمين سر فتح: إسرائيل هي من أغلقت معبر رفح والجانب المصري لم يغلقه مطلقا
خطر رقمي يهدد الأطفال.. القصة الكاملة لحجب روبلكس في مصر
السنباطي تشارك في جلسة حوارية بعنوان "حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"
نفسي أرجع دلوقتي.. كهربا: رحيلي عن الأهلي كان أصعب قرار في حياتي
دعاء ليلة النصف من شعبان للعفو والعافية وطلب المغفرة من الله.. اغتنمه قبل الفجر
الهلال الأحمر: نحن ذراع إنساني لمصر.. ونقدم وجبات ساخنة للمصابين الفلسطينيين
ميتسوبيشي تقدم ASX وOutlander بلمسات خاصة .. صور
تحديث كبير قادم لشاشة Studio Display في طريقه للمحترفين

Studio Display
Studio Display
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac أن شحنات شاشة آبل Studio Display الحالية بدأت تتأخر إلى أواخر فبراير ومطلع مارس في بعض الإعدادات، في إشارة إلى اقتراب طرح نسخة محدثة من الشاشة خلال النصف الأول من 2026، وفقًا لتقديرات الصحفي مارك جورمان في بلومبرج. 

أوضحت المنصة أن هذه المؤشرات تأتي بعد رصد شاشة خارجية غير معلنة من آبل في ملفات تنظيمية بالصين خلال الأسابيع الماضية، ما يعزّز التوقعات بوجود جيل جديد من Studio Display قيد التجهيز للإطلاق قريبًا.

شريحة A19 بدلًا من A13 لذكاء أكثر داخل الشاشة

أوضحت 9to5Mac أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن شاشة Studio Display الجديدة ستحصل على ترقية كبيرة في المعالج الداخلي، عبر الانتقال من شريحة A13 Bionic المستخدمة حاليًا إلى شريحة أحدث من فئة A19. 

أشارت المنصة إلى أن وجود هذه الشريحة الأحدث داخل الشاشة سيساعد في تحسين أداء المزايا المعتمدة على المعالجة المحلية، مثل ميزة Center Stage لتتبع المستخدم بالكاميرا، ومعالجة الصوت لتقنيات Spatial Audio، والاستجابة لأوامر سيري، مع توفير مرونة أعلى لتحديثات مستقبلية في برمجيات الشاشة.

دعم ProMotion بسرعة 120 هرتز

أكدت 9to5Mac أن أحد أبرز التغييرات المتوقعة هو إضافة تقنية ProMotion إلى Studio Display، ما يعني دعم معدل تحديث متغيّر يصل حتى 120 هرتز بدلًا من السقف الحالي البالغ 60 هرتز. 

أوضحت التقارير أن هذه الخطوة ستجعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة عند التمرير داخل النظام أو العمل على المحتوى الحركي، كما ستقرّب الشاشة من مستوى ما تقدمه شاشات ماك بوك برو وآيباد برو الحديثة، وهو ما قد يهم المصممين والمحررين الذين يحتاجون إلى عرض حركات وأنيميشن بدقة أعلى.

إضافة HDR وتحسين تقنية اللوحة

أشارت 9to5Mac إلى أن الترقية الثالثة الرئيسية تتمثل في إضافة دعم لتقنية المدى الديناميكي العالي HDR، بعد أن كانت Studio Display الحالية تدعم فقط SDR بسطوع يصل إلى 600 شمعة تقريبًا. 

أوضح تقرير سابق في Macworld، نقلته المنصة، أن هذا الدعم الجديد لـHDR يرجّح اعتماد آبل على لوحة محسّنة قد تكون بتقنية Mini‑LED، تسمح بالوصول إلى مستويات أعلى من السطوع والتباين، وتقريب أداء الشاشة من جودة شاشات ماك بوك برو المزودة بإضاءة خلفية متقدمة.

توقيت الإطلاق وترتيب المنتجات المنتظر

ولفتت 9to5Mac إلى أن التوقعات الحالية ترجّح إطلاق النسخة الجديدة من Studio Display خلال النصف الأول من 2026، إما بالتزامن مع طرح أجهزة ماك بوك برو المزودة بمعالجات M5 Pro وM5 Max، أو لاحقًا مع تحديثات ماك ستوديو وماك ميني. 

أوضحت التقارير أن آبل تعمل أيضًا على شاشة ماك ثانية غير معلنة التفاصيل قد تكون بديلاً جديدًا لشاشة Pro Display XDR أو خيارًا بحجم مختلف لـStudio Display، ما يعني أن منظومة الشاشات الخارجية من آبل مرشحة لتحديث أوسع خلال العام المقبل.

Studio Display شاشة آبل Studio Display شاشة آبل تقنيات Spatial Audio Display

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

جهاز صغير يسجل كلام

جهاز صغير يسجل كلامك ويحوّله لملاحظات جاهزة بالأوامر

Supernatural

مستخدميه استغنوا عن الجيم التقليدي.. ميتا تتخذ قرارا مثيرا تجاه تطبيق التمارين

مجموعة

خطوة تنظيمية جديدة لتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية وتنمية المواهب الوطنية

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

