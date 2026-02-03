تحديث كبير قادم لشاشة Studio Display في طريقه للمحترفين

كشفت منصة 9to5Mac أن شحنات شاشة آبل Studio Display الحالية بدأت تتأخر إلى أواخر فبراير ومطلع مارس في بعض الإعدادات، في إشارة إلى اقتراب طرح نسخة محدثة من الشاشة خلال النصف الأول من 2026، وفقًا لتقديرات الصحفي مارك جورمان في بلومبرج.

أوضحت المنصة أن هذه المؤشرات تأتي بعد رصد شاشة خارجية غير معلنة من آبل في ملفات تنظيمية بالصين خلال الأسابيع الماضية، ما يعزّز التوقعات بوجود جيل جديد من Studio Display قيد التجهيز للإطلاق قريبًا.

شريحة A19 بدلًا من A13 لذكاء أكثر داخل الشاشة

أوضحت 9to5Mac أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن شاشة Studio Display الجديدة ستحصل على ترقية كبيرة في المعالج الداخلي، عبر الانتقال من شريحة A13 Bionic المستخدمة حاليًا إلى شريحة أحدث من فئة A19.

أشارت المنصة إلى أن وجود هذه الشريحة الأحدث داخل الشاشة سيساعد في تحسين أداء المزايا المعتمدة على المعالجة المحلية، مثل ميزة Center Stage لتتبع المستخدم بالكاميرا، ومعالجة الصوت لتقنيات Spatial Audio، والاستجابة لأوامر سيري، مع توفير مرونة أعلى لتحديثات مستقبلية في برمجيات الشاشة.

دعم ProMotion بسرعة 120 هرتز

أكدت 9to5Mac أن أحد أبرز التغييرات المتوقعة هو إضافة تقنية ProMotion إلى Studio Display، ما يعني دعم معدل تحديث متغيّر يصل حتى 120 هرتز بدلًا من السقف الحالي البالغ 60 هرتز.

أوضحت التقارير أن هذه الخطوة ستجعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة عند التمرير داخل النظام أو العمل على المحتوى الحركي، كما ستقرّب الشاشة من مستوى ما تقدمه شاشات ماك بوك برو وآيباد برو الحديثة، وهو ما قد يهم المصممين والمحررين الذين يحتاجون إلى عرض حركات وأنيميشن بدقة أعلى.

إضافة HDR وتحسين تقنية اللوحة

أشارت 9to5Mac إلى أن الترقية الثالثة الرئيسية تتمثل في إضافة دعم لتقنية المدى الديناميكي العالي HDR، بعد أن كانت Studio Display الحالية تدعم فقط SDR بسطوع يصل إلى 600 شمعة تقريبًا.

أوضح تقرير سابق في Macworld، نقلته المنصة، أن هذا الدعم الجديد لـHDR يرجّح اعتماد آبل على لوحة محسّنة قد تكون بتقنية Mini‑LED، تسمح بالوصول إلى مستويات أعلى من السطوع والتباين، وتقريب أداء الشاشة من جودة شاشات ماك بوك برو المزودة بإضاءة خلفية متقدمة.

توقيت الإطلاق وترتيب المنتجات المنتظر

ولفتت 9to5Mac إلى أن التوقعات الحالية ترجّح إطلاق النسخة الجديدة من Studio Display خلال النصف الأول من 2026، إما بالتزامن مع طرح أجهزة ماك بوك برو المزودة بمعالجات M5 Pro وM5 Max، أو لاحقًا مع تحديثات ماك ستوديو وماك ميني.

أوضحت التقارير أن آبل تعمل أيضًا على شاشة ماك ثانية غير معلنة التفاصيل قد تكون بديلاً جديدًا لشاشة Pro Display XDR أو خيارًا بحجم مختلف لـStudio Display، ما يعني أن منظومة الشاشات الخارجية من آبل مرشحة لتحديث أوسع خلال العام المقبل.