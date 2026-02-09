10 تطبيقات موبايل لازم تكون على تليفونك في 2026

كشفت منصة SlashGear في تقرير جديد عن عشرة تطبيقات تراها من بين الأكثر فائدة على الهواتف الذكية خلال 2026، مع التركيز على أدوات صغيرة نسبيًا لكنها تساعد في تسهيل الاستخدام اليومي وجعل التجربة أكثر سلاسة وذكاء، خاصة على الشاشات الكبيرة.

أوضحت المنصة أن القائمة تضم تطبيقات حصرية لأندرويد وأخرى متاحة على أنظمة مختلفة، وتشمل حلولًا للتصفح الآمن، وتحسين التحكم بالهاتف، وتخصيص شكل الواجهة، وإدارة المحتوى الذي يتعامل معه المستخدم يوميًا.

Volume Scroll وQuick Cursor

أوضحت SlashGear أن تطبيق Volume Scroll على أندرويد يقدّم فكرة بسيطة لكنها فعّالة؛ حيث يسمح للمستخدم بالتمرير في الصفحات والتطبيقات باستخدام أزرار رفع وخفض الصوت بدلًا من السحب بالأصابع على الشاشة.

أشارت المنصة إلى أن هذا الأسلوب مفيد خصوصًا مع الهواتف ذات الشاشات الكبيرة، لأنه يخفف الحاجة لاستخدام اليدين في كل مرة أو تحريك الإبهام لمسافة طويلة للوصول إلى أسفل الصفحات في المتصفح أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.

أشارت المنصة كذلك إلى أن تطبيق Quick Cursor يوفر حلًا آخر لمشكلة الوصول إلى أعلى الشاشة على الهواتف الطويلة، إذ يضيف مؤشرًا يمكن التحكم فيه من الجزء السفلي من الشاشة لتحريك المؤشر العلوي ولمس الأزرار أو العناصر البعيدة بأصابع اليد الواحدة.

أوضحت SlashGear أن التطبيق يتيح تخصيص حجم منطقة التحكم وموضعها، ما يساعد المستخدمين على تشغيل الهاتف بيد واحدة بشكل أكثر راحة وأمان.

خلفيات 4K بدون إعلانات مزعجة

أكدت SlashGear أن تطبيق Screencraft: 4K Wallpapers يقدم خيارًا مختلفًا عن كثير من تطبيقات الخلفيات المجانية المليئة بالإعلانات والمحتوى منخفض الجودة.

أوضحت المنصة أن التطبيق يعتمد واجهة قريبة في تصميمها من أسلوب "Liquid Design" الموجود في iOS، مع توفير مجموعة كبيرة من الخلفيات بدقة 4K يمكن استعراضها وتحميلها بدون تعقيد، ما يتيح للمستخدم تخصيص مظهر الشاشة الرئيسية وشاشة القفل بجودة عالية دون التعرّض لإعلانات متكررة أو تصميمات قديمة.

Weblo متصفح يركّز على الخصوصية

أشارت SlashGear إلى أن تطبيق Weblo على أندرويد يقدّم نفسه كـ"مُطلق ويب" (Web launcher) يركّز على الخصوصية بدل كونه متصفحًا تقليديًا.

أوضحت المنصة أن Weblo يسمح بتشغيل عدة نسخ موازية من المواقع وتطبيقات الويب في نفس الوقت، بحيث يمكن للمستخدم الفصل بين الحسابات المهنية والشخصية، مع تقليل الإعلانات وأدوات التتبع والنوافذ المنبثقة التي تعرقل تجربة التصفح.

أكد التقرير أن Weblo يتيح كذلك تشغيل تطبيقات الويب كأنها تطبيقات أصلية على الهاتف، ما يسمح بالبقاء مسجل الدخول بحساب العمل في نسخة وبحساب شخصي في نسخة أخرى دون الحاجة لتغيير المتصفح أو تسجيل الخروج.

أوضح التقرير أن التطبيق يضم أيضًا ميزة Page Keeper لحفظ المقالات والوثائق للقراءة في وضع عدم الاتصال، إلى جانب إمكانية تشغيل الفيديوهات من يوتيوب ومواقع أخرى في الخلفية، وهي خصائص غالبًا ما تكون حصرية للاشتراكات المدفوعة في خدمات أخرى.

تطبيقات أخرى لتحسين الإنتاجية

أوضحت SlashGear أن بقية القائمة تشمل تطبيقات تكمّل هذه المجموعة، مثل أدوات لإدارة القصاصات النصية، وتحسين مشاركة المحتوى بين التطبيقات، وتنظيم الإشعارات، وتسهيل تخصيص الشاشة الرئيسية على أندرويد بما يتجاوز ما تقدمه الإعدادات الافتراضية.

أشارت المنصة إلى أن الفكرة الأساسية وراء اختيار هذه التطبيقات هي أنها تضيف طبقة من "الذكاء العملي" على استخدام الهاتف، عبر أتمتة بعض المهام الصغيرة أو تقليل عدد الخطوات اللازمة للوصول إلى الوظائف التي يحتاجها المستخدم يوميًا.