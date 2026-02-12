قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أسرع وصفة غداء..طريقة عمل شاورما الفراخ

طريقة عمل شاورما فراخ
طريقة عمل شاورما فراخ
رشا عوني

مع اقتراب شهر رمضان خلال الأسبوع المقبل، تبحث الأمهات عن وصفات سهلة وسريعة للغداء دون تحضير أكلات كبيرة تحتاج وقت طويل، وتأجيل  الأصناف إلى رمضان، ويلجأ الكثير إلى سندوتشات الشاورما باعتبارها سريعة ومنجزة ويحبها الكبار والصغار، ولا تحتاج طريقة عمل شاورما الفراخ لوقت طويل ، فتتمكني من تحضير غداء سريع في دقائق. 

ونستعرض طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات ، وطريقة شاورما الفراخ في الطاسة ، و تتبيلة شاورما الفراخ في البيت .. 

طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل.. طعمها لذيذ وتنفع وجبة غدا - اليوم السابع

مقادير شاورما فراخ

نصف كيلو صدور دجاج
1 كوب زبادي

عصير 2 ليمون

3 فصوص ثوم

بشر 2 ليمونة

ملعقة صغيرة حبهان

ملعقة صغيرة قرنفل

ملح

فلفل أسود

ملعقة بهارات الشاورما

رشه جنزبيل

3 ملاعق زيت

بصل مقطع شرائح رفيعة

نعناع أخضر

2 طماطم منزوعة القلب ومقطعة شرائح رفعة

طريقة عمل شاورما الفراخ/Homemade Chicken Shawarma


طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات

قومي بتحضير خليط تتبيل الفراخ، وضعي في وعاء عميق الزبادي مع الثوم والزيت وعصير وبشر الليمون مع البهارات، ثم قلبيهم جيدًا ثم قومي بنقع قطع الصدور المقطعة شرائح صغيرة للشاورما

اتركي الفراخ في التتبيلة بالثلاجة لمدة 6 ساعات حتى تحصلي على طعم مميز

ويفضل أن تجهيزها ليلاً وتتركيها طوال الليل بالثلاجة ثم تحضيرها اليوم التالي

المنيو الالكتروني الخاص بـ قصر الشاورما | منيو باركود QR menu

وقت التجهيز، ضعي مقلاه بها قليل من الزيت، وارفعيها على النار، وضيفي الشاورما دون تقليب في الطاسة حتى تأخذ صدمة

وبعد دقيقتين ابدأي في التقليب على النار حتي يصبح لون الفراخ ذهبي، وبعدها ضيفي قطع البصل والطماطم والنعناع على صدور الفراخ، واتركيهم على النار لمدة 5 دقائق حتي تذبل الخضراوات فقط.

قومي بوضع الشاورما في خبزك المفضل سواء كان الخبز الفينو أو السوري وضيفي صلصتك المفضلة. 

اللي بحكيلك ما بتقدر تعمل شاورما متل المطاعم، عم بيضحك عليك 😉⁣ Restaurant Style Chicken Shawerma. Thin, crispy and juicy. Better than ever.⁣ ⁣ المكونات⁣ 1 كغ صدور و أفخاذ دجاج⁣ حبتين

أسهل طريقة لعمل شاورما الدجاج في البيت

 

المكونات:

  • نصف كيلو دجاج منزوع العظم ومقطع على شرائح طويلة
  • بصلة كبيرة الحجم مبشورة
  • نصف كوب فلفل أخضر مقطع إلى شرائح
  • نصف كوب طماطم مقطعة إلى شرائح
  • ربع كوب زيت
  • ملعقة صغيرة زبدة
  • ملح وفلفل أسود حسب رغبتك
  • كارى حسب كمية الدجاج
  • زعتر حسب الكمية أيضًا
  • ملعقة كبيرة من عصير الليمون
  • ملعقة كبيرة من الخل
  • دقيق لغسل الدجاج
طريقة عمل شاورما اللحمة بالطريقة المصرية 🍔وسر التسوية في 10 دقائق بطريقة هتخليها احلي من المطاعم

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري
 

1-قومى بغسل الدجاج بالدقيق والملح جيدًا، ثم قومى باستخدام المصفاة حتى تتخلصين من المياه الموجودة بالدجاج وتصفيها جيدًا.

2-احضرى وعاء غويط وضعى به شرائح الدجاج وماء البصل والملح والفلفل الأسود والليمون والخل واتركيها لمدة ربع ساعة، ثم ضيفى لها الفلفل الأخضر والطماطم.

3-قومى بإحضار طاسة كبيرة الحجم، وضعى فيها قليل من الزيت وسخنيها جيدًا، ثم ضعى فيها الدجاج المتبل وقلبى جيدًا، ثم ضيفى الكارى وقلبى مجددًا حتى يقترب الدجاج من النضج بعدها قومى بإضافة الزعتر واستمرى فى التقليب قليلًا ثم انزعيها من على النار.
 

طريقة عمل شاورما فراخ طريقة عمل شاورما فراخ في الطاسة تتبيلة الشاورما فراخ مقادير الشاورما فراخ خلطة الشاورما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

ترشيحاتنا

بيراميدز

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

إنزاجي

الدوري السعودي.. مدرب الهلال يكشف سبب استبعاد نونيز ويشيد ببنزيما قبل مواجهة الاتفاق

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد