أسرع وصفة غداء..طريقة عمل شاورما الفراخ

مع اقتراب شهر رمضان خلال الأسبوع المقبل، تبحث الأمهات عن وصفات سهلة وسريعة للغداء دون تحضير أكلات كبيرة تحتاج وقت طويل، وتأجيل الأصناف إلى رمضان، ويلجأ الكثير إلى سندوتشات الشاورما باعتبارها سريعة ومنجزة ويحبها الكبار والصغار، ولا تحتاج طريقة عمل شاورما الفراخ لوقت طويل ، فتتمكني من تحضير غداء سريع في دقائق.

ونستعرض طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات ، وطريقة شاورما الفراخ في الطاسة ، و تتبيلة شاورما الفراخ في البيت ..

مقادير شاورما فراخ

نصف كيلو صدور دجاج

1 كوب زبادي

عصير 2 ليمون

3 فصوص ثوم

بشر 2 ليمونة

ملعقة صغيرة حبهان

ملعقة صغيرة قرنفل

ملح

فلفل أسود

ملعقة بهارات الشاورما

رشه جنزبيل

3 ملاعق زيت

بصل مقطع شرائح رفيعة

نعناع أخضر

2 طماطم منزوعة القلب ومقطعة شرائح رفعة



طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات

قومي بتحضير خليط تتبيل الفراخ، وضعي في وعاء عميق الزبادي مع الثوم والزيت وعصير وبشر الليمون مع البهارات، ثم قلبيهم جيدًا ثم قومي بنقع قطع الصدور المقطعة شرائح صغيرة للشاورما

اتركي الفراخ في التتبيلة بالثلاجة لمدة 6 ساعات حتى تحصلي على طعم مميز

ويفضل أن تجهيزها ليلاً وتتركيها طوال الليل بالثلاجة ثم تحضيرها اليوم التالي

وقت التجهيز، ضعي مقلاه بها قليل من الزيت، وارفعيها على النار، وضيفي الشاورما دون تقليب في الطاسة حتى تأخذ صدمة

وبعد دقيقتين ابدأي في التقليب على النار حتي يصبح لون الفراخ ذهبي، وبعدها ضيفي قطع البصل والطماطم والنعناع على صدور الفراخ، واتركيهم على النار لمدة 5 دقائق حتي تذبل الخضراوات فقط.

قومي بوضع الشاورما في خبزك المفضل سواء كان الخبز الفينو أو السوري وضيفي صلصتك المفضلة.

أسهل طريقة لعمل شاورما الدجاج في البيت

المكونات:

نصف كيلو دجاج منزوع العظم ومقطع على شرائح طويلة

بصلة كبيرة الحجم مبشورة

نصف كوب فلفل أخضر مقطع إلى شرائح

نصف كوب طماطم مقطعة إلى شرائح

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة زبدة

ملح وفلفل أسود حسب رغبتك

كارى حسب كمية الدجاج

زعتر حسب الكمية أيضًا

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الخل

دقيق لغسل الدجاج

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري



1-قومى بغسل الدجاج بالدقيق والملح جيدًا، ثم قومى باستخدام المصفاة حتى تتخلصين من المياه الموجودة بالدجاج وتصفيها جيدًا.

2-احضرى وعاء غويط وضعى به شرائح الدجاج وماء البصل والملح والفلفل الأسود والليمون والخل واتركيها لمدة ربع ساعة، ثم ضيفى لها الفلفل الأخضر والطماطم.

3-قومى بإحضار طاسة كبيرة الحجم، وضعى فيها قليل من الزيت وسخنيها جيدًا، ثم ضعى فيها الدجاج المتبل وقلبى جيدًا، ثم ضيفى الكارى وقلبى مجددًا حتى يقترب الدجاج من النضج بعدها قومى بإضافة الزعتر واستمرى فى التقليب قليلًا ثم انزعيها من على النار.

