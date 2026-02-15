قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ
مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
تحقيقات وملفات

مكتبة مصر العامة تسجل أرقامًا قياسية في يناير 2026.. ارتفاع في عدد الزائرين والإعارات وإيرادات الفروع الثلاثة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
جمال عاشور

سجّلت مكتبة مصر العامة – المكتبة الرئيسية وفرعاها بالزيتون والزاوية الحمراء – أداءً متميزًا خلال شهر يناير 2026، إذ تجاوزت بعض المؤشرات المحققة خلال الشهر الحالي نظيرتها المسجلة في يناير 2025، بما يعكس تنامي الإقبال المجتمعي على خدماتها الثقافية والتعليمية.

 المكتبة الرئيسية

حققت المكتبة الرئيسية أداءً لافتًا خلال يناير 2026، حيث بلغ عدد الزائرين 64,690 زائرًا، في مؤشر يعكس استمرار الإقبال على خدمات المكتبة وأنشطتها المتنوعة، وبلغ إجمالي المقتنيات 162,042 مادة ثقافية، فيما وصل عدد المستفيدين النشطين من الخدمات إلى 33,738 مستفيدًا، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من موارد المكتبة وبرامجها الثقافية والمعرفية.

كما سجلت خدمات الإعارة 31,167 عملية إعارة خلال الشهر، بما يؤكد حيوية الحركة القرائية وتفاعل الجمهور مع المحتوى المتاح، وفيما يتعلق بالإيرادات، حققت المكتبة دخلًا قدره 262,889.75 جنيهًا، دعمًا لاستدامة الأنشطة والخدمات المقدمة للجمهور.

وعلى مستوى الأنشطة، تنوعت الفعاليات بين برامج موجهة للأطفال وأخرى للكبار، إلى جانب الأنشطة الثقافية المتخصصة، بما يعكس حرص المكتبة على تقديم محتوى متوازن يخدم مختلف الفئات العمرية، كما شهدت الدورات التدريبية إقبالًا ملحوظًا، في دلالة على اهتمام الجمهور بتنمية المهارات واكتساب المعرفة.

ويؤكد هذا الأداء التزام المكتبة بدورها الثقافي والتعليمي كمؤسسة رائدة في نشر الوعي والمعرفة وخدمة المجتمع.

فرع الزيتون

واصل مكتبة مصر العامة – فرع الزيتون أداءه الإيجابي خلال يناير 2026، حيث استقبل 27,623 زائرًا، ما يعكس استمرار تفاعل المجتمع المحلي مع أنشطة وخدمات الفرع.

وبلغ إجمالي المقتنيات 41,648 مادة ثقافية، فيما بلغ عدد المستفيدين النشطين 8,074 مستفيدًا، وسُجّل 11,581 عملية إعارة خلال الشهر، وهو ما يعكس انتظام الحركة الثقافية داخل الفرع.

وحقق الفرع دخلًا قدره 40,883 جنيهًا، دعمًا للبرامج والأنشطة المختلفة.

وشهدت أنشطة الفرع تنوعًا في الفعاليات الثقافية والتعليمية، مع استمرار التركيز على برامج الأطفال والأنشطة الموجهة للأسرة، إضافة إلى الفعاليات المجتمعية. كما أسهمت الأنشطة التسويقية في تعزيز انتشار خدمات المكتبة وزيادة الوعي بها داخل نطاق الفرع.

ويأتي هذا الأداء في إطار حرص فرع الزيتون على تعزيز دوره كمركز ثقافي يخدم المجتمع المحلي ويدعم الحركة الثقافية بالمنطقة.

فرع الزاوية الحمراء

أما مكتبة مصر العامة – فرع الزاوية الحمراء، فقد حقق أداءً جيدًا يميل إلى التوازن خلال يناير 2026، حيث بلغ عدد الزائرين 20,498 زائرًا، في إطار استمرار تقديم الخدمات الثقافية والمعرفية للجمهور.

وسجل إجمالي المقتنيات 106,580 مادة ثقافية، فيما بلغ عدد المستفيدين النشطين 10,841 مستفيدًا، كما وصلت عمليات الإعارة إلى 9,103 عملية خلال الشهر.

وعلى صعيد الإيرادات، حقق الفرع دخلًا قدره 72,703.50 جنيهًا، بما يدعم تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة.

وتنوعت الأنشطة المقدمة بين فعاليات موجهة للأطفال والكبار، إلى جانب برامج ثقافية وفنية، إضافة إلى الدورات التدريبية التي تعزز المهارات والمعارف، في تأكيد على حرص إدارة الفرع على تلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية داخل المجتمع.

ويؤكد هذا الأداء استمرار فرع الزاوية الحمراء في القيام بدوره كمركز إشعاع ثقافي يسهم في دعم التنمية المجتمعية ونشر المعرفة.

مكتبة مصر العامة تفاعل الجمهور الأنشطة الثقافية نشر الوعي والمعرفة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

فليك

فليك قبل مواجهة جيرونا: التركيز وتصحيح الأخطاء مفتاح الفوز

الزمالك

شوبير: الزمالك يقترب من إنهاء ملف شركة الكرة

الأهلي

ماذا يحتاج الأهلى أمام الجيش الملكى لضمان الصدارة؟

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

