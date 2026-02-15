مكتبة مصر العامة تسجل أرقامًا قياسية في يناير 2026.. ارتفاع في عدد الزائرين والإعارات وإيرادات الفروع الثلاثة

سجّلت مكتبة مصر العامة – المكتبة الرئيسية وفرعاها بالزيتون والزاوية الحمراء – أداءً متميزًا خلال شهر يناير 2026، إذ تجاوزت بعض المؤشرات المحققة خلال الشهر الحالي نظيرتها المسجلة في يناير 2025، بما يعكس تنامي الإقبال المجتمعي على خدماتها الثقافية والتعليمية.

المكتبة الرئيسية

حققت المكتبة الرئيسية أداءً لافتًا خلال يناير 2026، حيث بلغ عدد الزائرين 64,690 زائرًا، في مؤشر يعكس استمرار الإقبال على خدمات المكتبة وأنشطتها المتنوعة، وبلغ إجمالي المقتنيات 162,042 مادة ثقافية، فيما وصل عدد المستفيدين النشطين من الخدمات إلى 33,738 مستفيدًا، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من موارد المكتبة وبرامجها الثقافية والمعرفية.

كما سجلت خدمات الإعارة 31,167 عملية إعارة خلال الشهر، بما يؤكد حيوية الحركة القرائية وتفاعل الجمهور مع المحتوى المتاح، وفيما يتعلق بالإيرادات، حققت المكتبة دخلًا قدره 262,889.75 جنيهًا، دعمًا لاستدامة الأنشطة والخدمات المقدمة للجمهور.

وعلى مستوى الأنشطة، تنوعت الفعاليات بين برامج موجهة للأطفال وأخرى للكبار، إلى جانب الأنشطة الثقافية المتخصصة، بما يعكس حرص المكتبة على تقديم محتوى متوازن يخدم مختلف الفئات العمرية، كما شهدت الدورات التدريبية إقبالًا ملحوظًا، في دلالة على اهتمام الجمهور بتنمية المهارات واكتساب المعرفة.

ويؤكد هذا الأداء التزام المكتبة بدورها الثقافي والتعليمي كمؤسسة رائدة في نشر الوعي والمعرفة وخدمة المجتمع.

فرع الزيتون

واصل مكتبة مصر العامة – فرع الزيتون أداءه الإيجابي خلال يناير 2026، حيث استقبل 27,623 زائرًا، ما يعكس استمرار تفاعل المجتمع المحلي مع أنشطة وخدمات الفرع.

وبلغ إجمالي المقتنيات 41,648 مادة ثقافية، فيما بلغ عدد المستفيدين النشطين 8,074 مستفيدًا، وسُجّل 11,581 عملية إعارة خلال الشهر، وهو ما يعكس انتظام الحركة الثقافية داخل الفرع.

وحقق الفرع دخلًا قدره 40,883 جنيهًا، دعمًا للبرامج والأنشطة المختلفة.

وشهدت أنشطة الفرع تنوعًا في الفعاليات الثقافية والتعليمية، مع استمرار التركيز على برامج الأطفال والأنشطة الموجهة للأسرة، إضافة إلى الفعاليات المجتمعية. كما أسهمت الأنشطة التسويقية في تعزيز انتشار خدمات المكتبة وزيادة الوعي بها داخل نطاق الفرع.

ويأتي هذا الأداء في إطار حرص فرع الزيتون على تعزيز دوره كمركز ثقافي يخدم المجتمع المحلي ويدعم الحركة الثقافية بالمنطقة.

فرع الزاوية الحمراء

أما مكتبة مصر العامة – فرع الزاوية الحمراء، فقد حقق أداءً جيدًا يميل إلى التوازن خلال يناير 2026، حيث بلغ عدد الزائرين 20,498 زائرًا، في إطار استمرار تقديم الخدمات الثقافية والمعرفية للجمهور.

وسجل إجمالي المقتنيات 106,580 مادة ثقافية، فيما بلغ عدد المستفيدين النشطين 10,841 مستفيدًا، كما وصلت عمليات الإعارة إلى 9,103 عملية خلال الشهر.

وعلى صعيد الإيرادات، حقق الفرع دخلًا قدره 72,703.50 جنيهًا، بما يدعم تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة.

وتنوعت الأنشطة المقدمة بين فعاليات موجهة للأطفال والكبار، إلى جانب برامج ثقافية وفنية، إضافة إلى الدورات التدريبية التي تعزز المهارات والمعارف، في تأكيد على حرص إدارة الفرع على تلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية داخل المجتمع.

ويؤكد هذا الأداء استمرار فرع الزاوية الحمراء في القيام بدوره كمركز إشعاع ثقافي يسهم في دعم التنمية المجتمعية ونشر المعرفة.