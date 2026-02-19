قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إدراج الألياف في النظام الغذائي.. خطوة بسيطة وفوائد كبيرة

إدراج الألياف في النظام الغذائي.. خطوة بسيطة وفوائد كبيرة
إدراج الألياف في النظام الغذائي.. خطوة بسيطة وفوائد كبيرة
ولاء خنيزي

وسط تسارع أنماط الحياة الحديثة وتبدل العادات الغذائية، تراجعت مكانة الألياف في كثيرٍ من الأنظمة اليومية رغم كونها عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه، إذ تكشف تقارير صحية أن عددًا كبيرًا من البالغين لا يلبون احتياجاتهم الموصى بها، وهو تقصيرٌ قد ينعكس على كفاءة الهضم وصحة القلب وتوازن المناعة، فضلًا عن تأثيره في البيئة الداخلية للأمعاء التي ترتبط بالصحة النفسية عبر تواصلٍ حيويٍ يُعرف بمحور الأمعاء–الدماغ، حيث تتكامل وظائف الجسد والعقل في منظومةٍ واحدةٍ، وذلك وفقًا لما نشره موقع 

Taste table

فوائد متعددة تتجاوز الهضم

لا تقتصر أهمية الألياف على تسهيل حركة الأمعاء فحسب، بل تمتد لتشمل خفض مستويات الكوليسترول الضار، والمساعدة في ضبط سكر الدم، وتعزيز الشعور بالشبع فترةً أطول، كما تسهم في تغذية البكتيريا الجيدة داخل الجهاز الهضمي، مما يدعم جهاز المناعة دعمًا طبيعيًا ويُحسّن قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات، لذلك فإن إدراجها في النظام الغذائي يُعد خطوةً ضروريةً نحو نمط حياةٍ أكثر توازنًا.

المشروبات اليومية وسيلة عملية لزيادة الألياف

قد يظن البعض أن الحصول على الألياف يتطلب تناول كمياتٍ كبيرةٍ من الخضروات والبقوليات، غير أن خبراء التغذية يؤكدون إمكانية تعزيز مدخول الألياف بسهولةٍ من خلال بعض المشروبات اليومية، إذ يمكن تحويل الكوب المعتاد إلى مصدرٍ غذائيٍ غنيٍ إذا أُحسن اختيار المكونات وطريقة التحضير.

العصائر المخفوقة خيار متكامل

تأتي العصائر المخفوقة في مقدمة الخيارات المفيدة، لأنها تعتمد على خلط المكونات بدلًا من تصفيتها، ما يحافظ على الألياف الطبيعية الموجودة في الفاكهة والخضروات، ويمكن زيادة قيمتها الغذائية بإضافة بذور الشيا أو الكتان أو الشوفان أو التمر، وهو ما يمنح المشروب قوامًا أغنى وفائدةً أكبر وإحساسًا بالشبع يدوم مدةً أطول.

الكاكاو إضافة لذيذة وغنية

يُعد مسحوق الكاكاو غير المُحلى مصدرًا مفاجئًا للألياف، إذ تحتوي ملعقةٌ كبيرةٌ منه على أكثر من جرامٍ واحدٍ من الألياف، ويمكن دمجه مع الحليب أو القهوة أو إضافته إلى العصائر ليمنح نكهةً عميقةً وفائدةً غذائيةً في آنٍ واحدٍ.

عصائر الخضروات والفواكه الغنية بالألياف

يوفر عصير الكرفس نحو أربعة جراماتٍ من الألياف في الكوب الواحد إلى جانب مضادات الأكسدة، بينما يمنح عصير الجزر قرابة جرامين ويمكن مزجه مع البرتقال للحصول على مذاقٍ متوازن، أما عصير الطماطم فيحتوي على نحو جرامٍ واحدٍ مع ميزة انخفاض نسبة السكر مقارنةً بمعظم عصائر الفاكهة، في حين يُعد عصير الكمثرى خيارًا جيدًا إذا حُضّر مهروسًا لا مُصفّى، إذ قد يوفر ما يقارب جرامين من الألياف.

ماء الشيا ومشروب الشوفان لتعزيز الشبع

يأتي ماء بذور الشيا في مقدمة المشروبات الأعلى محتوىً من الألياف، فملعقتان كبيرتان من هذه البذور قد توفران أكثر من عشرة جرامات، أي ما يقارب أربعين بالمائة من الاحتياج اليومي، كما أن إضافة الشوفان المطحون إلى الحليب أو العصائر ترفع نسبة الألياف وتساعد على الإحساس بالشبع زمنًا أطول، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يسعون إلى تنظيم شهيتهم بطريقةٍ صحيةٍ.

نصائح لزيادة الألياف بأمان

ينصح المختصون بزيادة استهلاك الألياف تدريجيًا لتجنب الانتفاخ أو اضطرابات الهضم، مع الحرص على شرب كمياتٍ كافيةٍ من الماء، كما يُفضل التنويع بين الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان لضمان تحقيق أقصى فائدةٍ صحيةٍ ودعم وظائف الجسم دعمًا متكاملًا.

الألياف فوائد الألياف النظام الغذائي العادات الغذائية المناعة الأمعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

ترشيحاتنا

سام ألتمان: العالم بحاجة ماسة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي

سام ألتمان: العالم بحاجة ماسة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي

الرئيس الفرنسي

الرئيس الفرنسي: أوروبا ملاذ آمن للابتكار والاستثمار

الأمير اندرو

الأمير أندرو يحتفل بعيد ميلاده الـ 66 في قبضة الأمن

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد