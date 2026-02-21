قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المرافعة تؤجل محاكمة 4 متهمين بخلية حدائق القبة لـ25 مايو

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025، جنايات حدائق القبة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية حدائق القبة"، لجلسة 25 مايو المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2015، وحتي 4 مايو 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول حاز سلاحا ناريا غير مششخن، وطلقات نارية، وَوُجه للمتهمين من الثاني وحتى الرابع اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى الأخير اشتركوا في غرض جنائي، منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، كما استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي؛ بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.

