المتهم بوضع كلاب داخل أكياس في حدائق أكتوبر: خايف على أولادي منهم

اعترف المتهم بوضع كلاب داخل أكياس بحدائق أكتوبر أمام جهات التحقيق أن السبب وراء ما فعله هو خوفه على أولاده من الكلاب حتى لا يأذوهم أو يعقروهم.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة وضع عدد من الكلاب داخل كيس بلاستيك بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حيث يقوم بوضع الكلاب بأكياس بلاستيكية وتركهم خارج المنطقة سكنه خشية تعرض أنجاله للعقر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.