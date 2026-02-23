قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئاسي اليمني: حماية مؤسسات الدولة أولوية لا تقبل المساومة
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
حبس وغرامات.. كيف واجه القانون جرائم العنف والتحر.ش بإيحاءات جنسية
بوتين: تحديث الثالوث النووي يعزز الاستقرار الاستراتيجي ويصون سيادة روسيا
أتمنى عودته للزمالك.. جمال العدل: رحيل إمام عاشور أحزنني
نيويورك تايمز: تنبيه استخباراتي بشأن احتمال هجمات إيرانية بالوكالة ضد أهداف أمريكية
‏رابطة الدوري الأمريكي تغلق ملف واقعة ميسي رسميًا
الأهلي| زيزو وتريزيجيه يواصلان التأهيل استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري
حوادث

المتهم بوضع كلاب داخل أكياس في حدائق أكتوبر: خايف على أولادي منهم

إسلام دياب

اعترف المتهم بوضع كلاب داخل أكياس بحدائق أكتوبر أمام جهات التحقيق أن السبب وراء ما فعله هو خوفه على أولاده من الكلاب حتى لا يأذوهم أو يعقروهم.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة وضع عدد من الكلاب داخل كيس بلاستيك بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حيث يقوم بوضع الكلاب بأكياس بلاستيكية وتركهم خارج المنطقة سكنه خشية تعرض أنجاله للعقر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

متهم كلاب وضع كلاب داخل أكياس حدائق أكتوبر جهات التحقيق

