رئيس حي المناخ ببورسعيد تقود حملة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بشارعي الأمين وكسري | شاهد

قادت شيماء العزبي رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لمتابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات في شارعي الأمين ومحمد فريد بك "كسري" بنطاق الحي ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، وذلك ضمن خطة الحي لإعادة الانضباط بالشارع والالتزام بخطوط التنظيم وتحقيق بيئة حضارية مستدامة.



وأسفرت الحملة عن ٣ ميزان و ٤ بنك خشبي و٤ شمسيه وإيداعها بمخن الحي لحين استكمال الاجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلاً عن إزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير ، و توسعة الشارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المخصصة لهم وعدم تكرار المخالفات.



وأكدت رئيس حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.



و شددت رئيس مناخ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.



يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، من خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، بقيادة الأستاذة شيماء العزبي ، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، وبمشاركة الأستاذ السيد الضوي، سكرتير الحي، ومدير وفريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات بالحي.