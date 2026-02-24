قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
رئيس حي المناخ ببورسعيد تقود حملة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بشارعي الأمين وكسري | شاهد

رئيسة حي المناخ علي رأس حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارعي الأمين وكسري لمتابعة الإشغالات
رئيسة حي المناخ علي رأس حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارعي الأمين وكسري لمتابعة الإشغالات
محمد الغزاوى

 قادت شيماء العزبي رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لمتابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات في شارعي الأمين ومحمد فريد بك "كسري" بنطاق الحي ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، وذلك ضمن خطة الحي لإعادة الانضباط بالشارع والالتزام بخطوط التنظيم وتحقيق بيئة حضارية مستدامة.
 

وأسفرت الحملة عن ٣ ميزان و ٤ بنك خشبي و٤ شمسيه وإيداعها بمخن الحي لحين استكمال الاجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلاً عن  إزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير ، و توسعة الشارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المخصصة لهم وعدم تكرار المخالفات.

رئيسة حي المناخ علي رأس حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارعي الأمين وكسري لمتابعة الإشغالات 

وأكدت رئيس حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
 

و شددت رئيس مناخ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.
 

 يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، من خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، بقيادة الأستاذة شيماء العزبي ، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، وبمشاركة الأستاذ السيد الضوي، سكرتير الحي، ومدير وفريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات بالحي.

بورسعيد الإشغالات محافظة بورسعيد حى المناخ

