من أفضل من جسد شخصية الفتوة؟.. عمرو الليثي وأحمد صيام يتحدثان عن أساطير الفتوات

قدم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى والفنان أحمد صيام ، حلقة جديدة من برنامج «رمضان المصرى مع الحرافيش».

وجاءت الحلقة اليوم من البرنامج والتي تتحدث عن حكايات عن أساطير الفتوات ، وتحدثت عن المعلم خليل، فتوة باب الشعرية.

وقال عمرو الليثي، :" الراجل ده كان فتوة شياكة وآخر آلاجه، كان يلبس القميص المنشي والبيبيون، ويدهن شنبه بالفازلين عشان يلمع في الضلمة.

وعقب الفنان احمد صيام :" المعلم رمضان المصري متحدثاً عن المعلم خليل، وقال إنه كان فتوة عنده وسواس قهري، مريض بالنضافةً. كان لو شاف بقعة زيت على السديري بتاعه يجيله هبوط حاد في الفتونة".

وأشار عمرو الليثي ان الأديب الكبير نجيب محفوظ كان بيحب يبين ويظهر التناقض ده في رواياته وبخاصة قصر الشوق وخان الخليلي ، وهو الفتوة اللي يتغدى لحمة راس في عابدين، وبالليل يتشيك زي الافندية ويسهر في كازينو بديعةً.

وتابع عمرو : "بصراحة اجمد واحد كان رشدي اباظه في الرجل التاني و 'عادل أدهم' الله يرحمه في فيلم الفرن ، ومن بعدهم كرم مطاوع في فيلم المنسي مع عادل امام والله يرحمه عزت ابو عوف مع احمد مكي في فيلم لا تراجع ولا استسلام ..