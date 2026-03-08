لهذا السبب.. فورد تستدعي 1.74 مليون سيارة موديلات مختلفة

أطلقت شركة فورد استدعاء لعدد من طرازاتها الجديدة موديل 2026، وتعتبر الكاميرا الخلفية من أهم وسائل الأمان الحديثة التي تسهل عملية الرجوع للخلف والاصطفاف بأمان في الأماكن الضيقة.

عدد سيارات فورد المشمولة بالاستدعاء

وبالتالي تواجه ملاك فورد حالياً تحدي تقني بعد إعلان الشركة عن استدعاء سيارات فورد موديل 2026 الذي شمل 1.74 مليون سيارة بسبب مشاكل برمجية قد تؤدي إلى فقدان الرؤية تماماً.

موقف محرج لشركة فورد

يأتي هذا الإعلان عن الاستدعاء ليضع الشركة في موقف محرج، خاصة وأن هذا الإجراء جاء بعد ستة أشهر فقط من حملة مشابهة، وإن تجاهل مثل هذه الأعطال قد يكلفك الكثير الأموال نتيجة الحوادث البسيطة التي قد تحدث بسبب غياب الرؤية الواضحة، مما يجعل الاستجابة لهذا التنبيه ضرورة قصوى لكل مالك.

تفاصيل استدعاء فورد

ينقسم برنامج استدعاء سيارات فورد موديل 2026 إلى حملتين منفصلتين، والنتيجة النهائية في كلتيهما هي حجب الرؤية عن السائق، فـ الحملة الأولى تغطي حوالي 889.950 سيارة، وتشمل موديلات فورد إسكيب من موديلات 2020 و موديلات 2022، وفورد إكسبلورر من موديل 2020و موديل 2024، بالإضافة إلى طرازات لينكون الفاخرة مثل كورسير وأفياتور.

المشكلة هنا تكمن في ارتباك النظام، وتظهر الصورة على الشاشة المركزية مقلوبة أو معكوسة تماماً عند تشغيل السيارة، واكتشف المهندسون أن الخلل يعود إلى شريحة التحكم في الشاشة، والتي تتسبب في عكس الواجهة بالكامل بما في ذلك خطوط التوجيه والأزرار.

وجدير بالذكر أن تكلفة إصلاح هذه الأنظمة خارج الضمان قد تتجاوز 5.500 ألف ريال سعودي، ولكن فورد أكدت أن الإصلاح سيكون مجانياً بالكامل عبر الوكلاء المحليين في السعودية

الموديلات المتأثرة بالحملة الأولى

ومن ضمن الطرازات المتأثرة بالاستدعاء، فورد إسكيب من موديلات 2020 ومن موديلات 2022، وفورد إكسبلورر من موديلات 2020 حتي موديلات 2024، ولينكون أفياتور من موديلات 2020 من موديلات 2024، ولينكون كورسير من موديلات 2020 و موديلات 2022.