اعتدى بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها بالغربية.. المتهم يواجه هذه العقوبة

اعتداء بساطور على سيدة أمام منزلها في الغربية
معتز الخصوصي

باشرت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية تحقيقاتها في واقعة اعتداء وقعت بقرية أخناواي التابعة لمركز طنطا، بعد تعرض سيدة لهجوم بسلاح أبيض من قبل طليقها أثناء خروجها من منزلها متجهة إلى عملها.

وبحسب التحريات الأولية، فقد انتظر المتهم المجني عليها في الطريق، ثم باغتها بالاعتداء من الخلف مستخدما ساطورا، ما أسفر عن إصابتها بإصابات متعددة في الرأس واليد.

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي طبقا لما نص عليها قانون العقوبات.

عقوبة التعدي

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وتفيد المعلومات بأن المتهم كان برفقة طفله الصغير على دراجة نارية، قبل أن يفر هاربا عقب ارتكاب الواقعة، تاركا الطفل في الشارع خلال محاولته الهروب.

وعقب تلقي البلاغ، تحركت قوة من مباحث مركز طنطا لإجراء التحريات اللازمة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه في وقت وجيز.

والجدير بالذكر، أن نقلت السيدة المصابة إلى مستشفى جامعة طنطا، حيث تخضع للعلاج نتيجة إصابات خطيرة، بينها كسر في الجمجمة وقطع في الأوتار، وسط متابعة طبية دقيقة لحالتها الصحية.

الأجهزة الأمنية اعتداء سيدة سلاح أبيض ساطورا

