46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
إلغاء وديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إعتذار الدوحة

يكتنف الغموض حول إقامة مباراتي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أمام السعودية وإسبانيا خلال معسكر شهر مارس الجاري استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا.

وسادت حالة من الإرتباك داخل صفوف الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن عقب إعتذار الدوحة عن إستضافة معسكر الفراعنة الكبار في مارس الحالي نظرا لظروف حرب إيران وأمريكا. 

ويبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة عن بديل لدولة قطر من أجل استضافة معسكر منتخب مصر المقبل وذلك بعد إعتذار الدوحة.

 وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الأقرب هو إقامة معسكر منتخب مصر خلال الشهر الجاري في القاهرة.

شدد على صعوبة إقامة مباراتي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أمام السعودية وإسبانيا فى معسكر مارس نظرا للظروف الحالية في المنطقة بسبب حرب إيران وأمريكا والكيان الصهيوني.

وكان مقررأ أن يخوض منتخب مصر الوطنني بقيادة حسام حسن مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا خلال يومي 26 و30 مارس الجاري.

ويتواجد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في المجموعة السابعة ضمن منافسات كأس العالم 2026 مع إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

يذكر أن موقف منتخب إيران ما زال غامضا من المشاركة ضمن منافسات مونديال 2026 بـ أمريكا.

