إلغاء وديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إعتذار الدوحة

يكتنف الغموض حول إقامة مباراتي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أمام السعودية وإسبانيا خلال معسكر شهر مارس الجاري استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا.

وسادت حالة من الإرتباك داخل صفوف الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن عقب إعتذار الدوحة عن إستضافة معسكر الفراعنة الكبار في مارس الحالي نظرا لظروف حرب إيران وأمريكا.

ويبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة عن بديل لدولة قطر من أجل استضافة معسكر منتخب مصر المقبل وذلك بعد إعتذار الدوحة.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الأقرب هو إقامة معسكر منتخب مصر خلال الشهر الجاري في القاهرة.

شدد على صعوبة إقامة مباراتي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أمام السعودية وإسبانيا فى معسكر مارس نظرا للظروف الحالية في المنطقة بسبب حرب إيران وأمريكا والكيان الصهيوني.

وكان مقررأ أن يخوض منتخب مصر الوطنني بقيادة حسام حسن مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا خلال يومي 26 و30 مارس الجاري.

ويتواجد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في المجموعة السابعة ضمن منافسات كأس العالم 2026 مع إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

يذكر أن موقف منتخب إيران ما زال غامضا من المشاركة ضمن منافسات مونديال 2026 بـ أمريكا.