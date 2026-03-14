أخبار التكنولوجيا | آبل تخفض رسوم متجر “آب ستور” في الصين.. ميتا تطلق أدوات حماية جديدة على فيسبوك وواتساب

أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية، عن خفض معدل العمولة الذي تتقاضاه من المطورين عبر آب ستور App Store في الصين إلى 25% بدلا من 30%، وذلك عقب مناقشات مع الجهات التنظيمية الصينية.

أفادت تقارير بأن ميزة أتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي من “جوجل” بدأت بالوصول تدريجيا إلى هواتف سلسلة سامسونج Galaxy S26، التي تم الكشف عنها خلال حدث Galaxy Unpacked 2026 الذي أقيم الشهر الماضي.

بأمر صوتي.. روبوت ذكي يعثر على أغراضك المفقودة خلال دقائق



طور باحثون في Technical University of Munich روبوتا جديدا قادرا على العثور على الأشياء المفقودة بناء على طلب المستخدم، عبر دمج المعرفة المتاحة على الإنترنت مع خريطة مكانية دقيقة للبيئة المحيطة به.

ذكرت تقارير موقع The Information، أن شركة OpenAI تخطط لإضافة نموذج Sora لتوليد الفيديو مباشرة داخل تطبيق ChatGPT.

أطلقت منصة التعرف على المتصل تروكولر Truecaller، ميزة جديدة تتيح لشخص واحد أن يصبح مشرفا على مجموعة عائلية، وتلقي تنبيهات حول المكالمات الاحتيالية التي يتلقاها الآخرون، بل وتمكينه من إنهاء المكالمة نيابة عن أي عضو إذا شعر بأنها قد تكون احتيالية.

أعلنت شركة ميتا Meta، عن مجموعة أدوات جديدة تهدف إلى حماية المستخدمين من الاحتيال الشائع على منصاتها، بما في ذلك على فيسبوك وواتساب وماسنجر.

مع تزايد الوقت الذي يقضيه المستخدمون أمام شاشات الهواتف الذكية، يتجه كثير من الأشخاص إلى البحث عن طرق للحد من استخدام الهاتف، بهدف استعادة السيطرة على وقتهم وتحقيق توازن أفضل في حياتهم اليومية.

أعلنت شركة OpenAI، هذا الأسبوع عن إطلاق نسخة GPT‑5.4، مشيرة إلى أن مستخدمي ChatGPT المتمرسين سيلاحظون التحسينات فورا، ويأتي هذا الإصدار بعد أيام قليلة من إطلاق GPT‑5.3 Instant، وهو نموذج أكثر حوارية موجه للمستخدمين اليوميين.