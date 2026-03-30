حزب الله: هاجمنا تجمعا لجنود الاحتلال جنوب لبنان وحققنا إصابة مباشرة

أعلن حزب الله، مهاجمة تجمع لجنود الاحتلال بمسيرة قرب مرفأ الناقورة جنوبي لبنان وتحقيق إصابة مباشرة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين مقتل أحد جنوده بصاروخ مضاد للدروع وإصابة ضابط بجروح خطيرة جنوبي لبنان.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إنه وفقًا لتحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، أصاب صاروخ مضاد للدبابات دبابة تابعة للكتيبة التاسعة، ما أسفر عن مقتل الجندي وإصابة الضابط بجروح خطيرة.

وبعد فترة وجيزة، أُطلق صاروخين مضادين للدبابات باتجاه القوات، دون وقوع إصابات، وفقا للجيش.