قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

آية الجارحي

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1 ابريل 2026، هدءت بعد أن شهدت ارتفاعات متتاليه خلال تعاملات الاسبوع الجاري.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 57.600 ألف جنيه.

وأمس الثلاثاء حافظ الذهب على مكاسبه لليوم الثاني، بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن توقعات التضخم في الولايات المتحدة على المدى الطويل تبدو تحت السيطرة، حتى مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وقد دخل مشترون عند الانخفاض إلى سوق الذهب في الأيام الأخيرة، إذ يستفيد المستثمرون من تراجع الأسعار منذ بدء الصراع قبل أكثر من شهر.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1 ابريل 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

أسعار الذهب اليوم 

وصعد سعر الذهب عيار 21 الاكثر انشارا إلى 7200 بعد أن كان 6830 جنيها للجرام بداية تعاملات الابعاء الماضي بزيادة قدرها 370 جنيها.

 

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4621 دولارا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6171 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7200 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8229 جنيهات.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 57.600 ألف جنيه.

الذهب الجنيه أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب بورصة الذهب مباشر

المشي نصف ساعة يوميًا يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي
طريقة عمل كيكة الجيلي بالفواكه
أفضل أطعمة تقوي جهاز المناعة
طريقة عمل الكاسترد
