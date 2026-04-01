سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1 ابريل 2026، هدءت بعد أن شهدت ارتفاعات متتاليه خلال تعاملات الاسبوع الجاري.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 57.600 ألف جنيه.

وأمس الثلاثاء حافظ الذهب على مكاسبه لليوم الثاني، بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن توقعات التضخم في الولايات المتحدة على المدى الطويل تبدو تحت السيطرة، حتى مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وقد دخل مشترون عند الانخفاض إلى سوق الذهب في الأيام الأخيرة، إذ يستفيد المستثمرون من تراجع الأسعار منذ بدء الصراع قبل أكثر من شهر.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1 ابريل 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

أسعار الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب عيار 21 الاكثر انشارا إلى 7200 بعد أن كان 6830 جنيها للجرام بداية تعاملات الابعاء الماضي بزيادة قدرها 370 جنيها.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4621 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6171 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7200 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8229 جنيهات.



سعر الجنيه الذهب اليوم

