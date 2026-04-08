أخبار التكنولوجيا | تسريب جديد يكشف تصميم هاتف سوني Sony Xperia 1 VIII.. جيمناي يُقدّم اقتراحات نصية للصور على خرائط جوجل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت منصة إكس X (تويتر سابقا)، عن إطلاق حزمة من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل الترجمة التلقائية للمنشورات ومحرر صور متقدم يعتمد على الأوامر النصية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز تجربة المستخدم وتوسيع نطاق التفاعل عالميا.

كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل مهمة تتعلق بهاتف iPhone Fold المرتقب، والذي يعد أول هاتف قابل للطي من شركة آبل.

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفها الجديد Oppo A6k في الصين كأحدث إضافة ضمن سلسلة A6 المتنامية.

مفاجأة جوجل لعشاق الألعاب.. ميزة جديدة في أندرويد 17 تقلب الموازين

كشفت تقارير حديثة أن شركة جوجل Google، بدأت بإدخال ميزة إعادة تعيين أزرار وحدات التحكم Controller Remapping على مستوى النظام ضمن الإصدار التجريبي أندرويد 17، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الألعاب على المنصة.

تسربت الأسبوع الماضي صور مزعومة لهاتف سوني المرتقب Sony Xperia 1 VIII، والتي أشارت إلى أن الشركة قد تكون بصدد إجراء تحديث شامل لتصميم الهاتف، لا سيما منطقة الكاميرا الخلفية.

كشف أحدث التسريبات عن صور رسمية لهاتف Redmi K90 Max لأول مرة، لتعرض لنا لمحة عن تصميمه الخلفي قبل الإطلاق.

أكدت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا على قرب إطلاق هاتفها الجديد Redmi K90 Max، وهو الإصدار الثالث ضمن سلسلة K90 بعد إطلاق كل من Redmi K90 وRedmi K90 Pro Max أواخر العام الماضي، ويبدو أن الشركة تخطط أيضا لإصدار نموذج "Ultra".



تحديث ضخم لمستخدمي آبل كار بلاي.. واتساب الآن في سيارتك

أعلنت شركة واتساب WhatsApp، رسميا عن وصول تطبيقها إلى آبل CarPlay، لتصبح الرسائل والمكالمات متاحة مباشرة على لوحة القيادة، مع تصميم يركز على السلامة وتقليل عوامل الإلهاء أثناء القيادة.

أعلنت شركة جوجل، عن تحديث جديد لتطبيق الخرائط Google Maps يضيف ميزة اقتراح النصوص التلقائية للصور باستخدام الذكاء الاصطناعي Gemini، إلى جانب مجموعة من التحسينات لتسهيل رفع المحتوى وتتبع نشاط المستخدمين على المنصة.