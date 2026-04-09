اقتصادية قناة السويس: نسعى لجذب الشركات الإسبانية في تحلية المياه والطاقة والموانئ

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، خوسيه كارانثا، سفير مملكة إسبانيا لدى القاهرة؛ وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الهيئة كذراعٍ استثمارية للدولة المصرية، ومجتمع المال والأعمال الإسباني، لا سيما في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتقارب الكبير بين مصر وإسبانيا في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي مستهل اللقاء أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحرص على جذب الشركات الإسبانية للاستثمار في القطاعات المستهدف توطينها ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة، خاصةً تلك المجالات التي تمتلك الشركات الإسبانية فيها خبرات لافتة، مثل: (الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، وقطع غيار السيارات، والمعدات والآلات الهندسية)، كما شدد على اهتمام الهيئة بجذب الاستثمار في مجال صناعة أغشية تحلية المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية، مضيفًا أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة واتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة تمثل الحل الناجز لتحديات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن خدمات الشباك الواحد التي تعمل الهيئة على رقمنتها بالكامل لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي، كما أعلن عن اعتزام الهيئة القيام بجولة ترويجية لإسبانيا خلال الربع الأخير من العام الجاري.

اقتصادية قناة السويس تطلق جولة ترويجية لإسبانيا بالربع الأخير من العام الجاري

من جانبه أعرب السفير الإسباني سيرخيو كارانثا، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعرف على مقوماتها الاستثمارية التنافسية، ودورها اللافت في دعم المستثمرين من مختلف دول العالم، مؤكدًا اعتزاز بلاده ومجتمع الأعمال بها بالتعاون مع المنطقة كمركز عالمي رائد للصناعة والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى وجود العديد من الشركات المهتمة بالفعل بالاستثمار داخل الهيئة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها، والموقع الاستراتيجي الفريد للمنطقة على جانبي قناة السويس، التي تمثل شريانًا للتجارة العالمية، مشيرًا إلى أن تعميق التعاون مع المنطقة الاقتصادية يساهم بشكل مباشر في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإسبانيا.