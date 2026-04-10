أخبار التكنولوجيا| إنستجرام يتيح تعديل التعليقات بشرط واحد غامض.. كلب روبوتي يتحدث ويقود المكفوفين عبر الأوامر الصوتية

أعلنت منصة إنستجرام Instagram، عن إطلاق تحديث جديد صغير لكنه مهم طال انتظاره من قبل المستخدمين، حيث أصبح بإمكانهم أخيرا تعديل التعليقات بعد نشرها.

أنهت شركة آبل Apple، عام 2025 بأداء قوي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن Counterpoint Research، وخلال الربع الرابع من العام، استحوذت هواتف آيفون على 5 مراكز ضمن قائمة أكثر عشرة هواتف ذكية مبيعا عالميا، في مؤشر لافت على قوة حضور الشركة في سوق شديد التنافسية.

أطلقت شركة ريلمي Realme، بهدوء هاتفا جديدا ضمن سلسلة C الاقتصادية، يحمل اسم Realme C100 4G، ليقدم مواصفات أساسية مع بعض المزايا اللافتة مقارنة بفئته السعرية.

تتميز الهواتف الذكية الحديثة بسرعات فائقة تصل إلى مستويات مذهلة، لكن بالنسبة للمراجعين التقنيين، لا يكفي الانطباع العام بل يجب قياس هذه السرعة بدقة عبر أرقام واضحة.

تستعد شركة Unitree Robotics الصينية، وفق تقارير، لتوسيع نطاق طرح روبوتها البشري منخفض التكلفة عالميا، في خطوة قد تشمل إطلاقه في السوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بحسب مصادر في القطاع.

أعلنت شركة ريلمي Realme، رسميا عن موعد إطلاق أحدث سماعاتها اللاسلكية بالكامل Buds T500 Pro، والمقرر طرحها في 16 أبريل، وذلك استكمالا لنجاح الجيل السابق realme Buds T300 الذي حقق انتشارا واسعا في الفئة الاقتصادية بفضل توازنه بين السعر والمواصفات.

في تطور تقني لافت، لم تعد كلاب الإرشاد التقليدية الوسيلة الوحيدة لمساعدة المكفوفين على التنقل بأمان، إذ نجح فريق بحثي من Binghamton University في تطوير نظام روبوتي قادر على “التحدث” مع المستخدمين وتوجيههم خطوة بخطوة نحو وجهاتهم.

تستعد شركة شاومي Xiaomi، وفق تقارير، لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Xiaomi 18 وXiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max خلال شهر سبتمبر المقبل في الصين.