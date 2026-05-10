بمواصفات احترافية.. إليك أفضل جهاز لوحي بالأسواق في 2026

أعلنت شركة ون بلس رسمياً عن فتح باب الحجز المسبق لجهاز ون بلس باد 3 برو في الصين، وكشفت عن معظم المواصفات الرئيسية للجهاز اللوحي قبل طرحه للبيع.

وقد تضمن الإعلان الرسمي صوراً رسمية للجهاز، وخيارات الألوان، وتكويناته.

مواصفات وميزات جهاز OnePlus Pad 3 Pro

يعمل جهاز OnePlus Pad 3 Pro بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، ويتميز بنظام تبريد ضخم بمساحة 40,760 مم² يجمع بين الجرافيت وتقنية تبديد الحرارة بالكربون المنشط.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل ColorOS 16 الأحدث، ويقدم نظام نوافذ متعددة مجانيًا على غرار أجهزة الكمبيوتر المكتبية.



يتميز الجهاز بشاشة TCL CSOT LCD مقاس 13.2 بوصة بدقة 3392 × 2400 بكسل، وكثافة بكسل 315 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز.

تدعم الشاشة سطوعًا يدويًا يصل إلى 700 شمعة/م² وسطوعًا أقصى يصل إلى 1000 شمعة/م²، بالإضافة إلى تغطية كاملة لنطاق ألوان DCI-P3 وقيمة دلتا E تبلغ حوالي 0.7.

كما تُشير OnePlus إلى أنه أول جهاز لوحي يحصل على شهادة TÜV Rheinland Smart Eye Protection 5.0.

يأتي الجهاز اللوحي ببطارية سعة 13380 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

وللتصوير الفوتوغرافي ومكالمات الفيديو، يتضمن كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.

أما الصوت، فيتم توفيره عبر نظام صوتي مكون من ثمانية مكبرات صوت، أربعة منها متوسطة التردد وأربعة عالية التردد، بالإضافة إلى شهادة جودة صوت عالية الدقة مزدوجة.

تشمل الميزات الأخرى منفذ USB 3.1، ونظاما هوائيا حلقيا مغناطيسيا، ودعم ملحقات مثل لوحة مفاتيح OnePlus العائمة المزودة بتقنية NFC وقلم OnePlus Pencil 3 Pro.

سيُطرح جهاز OnePlus Pad 3 Pro للبيع في الصين ابتداءً من 13 مايو 2026.

وسيتوفر بثلاثة خيارات للذاكرة: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت.

وتشمل خيارات الألوان البني الداكن والأخضر ، بينما تشير المواد الترويجية الإضافية إلى ألوان أخرى مثل الذهبي، والبني.

من المثير للاهتمام أن جهاز OnePlus Pad 3 Pro يبدو أنه النسخة الصينية من جهاز OnePlus Pad 4، المتوفر بالفعل خارج الصين، و يبدو التصميم العام ومواصفات الجهازين متطابقة تقريبًا.

لذلك، من غير المرجح أن يصل جهاز Pad 3 Pro إلى الأسواق العالمية.