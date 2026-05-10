عائد متغير يصل إلى 19%.. مميزات شهادة استثمار يوماتي من بنك مصر وكيفية شرائها

تتنافس البنوك العاملة في السوق المصري، عبر طرح باقة واسعة من الودائع والشهادات الادخارية بعوائد متفاوتة لتلبية احتياجات العملاء، وتمنح هذه الشهادات مرونة كبيرة من حيث مدد الاستثمار ودورية صرف العائد وقيم الحد الأدنى للربط، مما يتيح خيارات متعددة لتعظيم العوائد بنهاية المدد.

الإعلان عن شهادة استثمار يوماتي

كشف بنك مصر، عن مميزات شهادة استثمار يوماتي ذات العائد المتغير الذي يصل إلى 19% سنويًا، والتي تصدر للأفراد الراغبين في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، حيث يتم إصدارها من خلال الفروع النمطية والإنترنت فضلا عن الموبايل البنكي والصراف، إذ أكد البنك أن شهادة يومياتي الثلاثية تقدم أعلى عائد متغير يصرف يوميا، لذا يزداد البحث عن مميزات شهادة استثمار يوماتي.

وأعلن بنك مصر عن إصدار شهادة استثمار يوماتي، التي تقدم أعلى عائد متغير يصل إلى 19% يصرف يوميا، حيث تصل مدة الشهادة لثلاث سنوات بحد أدنى يصرف شهريا يصل 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويصرف العائد السنوي المتغير يوميا بسعر الكوريدور إيداع.

مميزات شهادات استثمار يوماتي

تتعدد مميزات شهادات استثمار يوماتي الصادرة من بنك مصر، والتي جاءت كالتالي:

ـ صرف العائد الخاصة بالشهادة يوميا بنسبة تصل إلى 19%.

ـ مدة الشهادة: تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات وهي مادة طويلة.

ـ نسبة العائد المرتفعة: يصل العائد إلى 19 % سنويا.

ـ الحد الأدنى المنخفض لشرائها: يمكن شراء الشهادة بحد أدنى يصل إلى 1000 جنيه.

ـ سهولة شراء الاستمارة: يتم استخراجها لجميع الأفراد.

كيفية شراء شهادة يوماتي الثلاثية؟

عن كيفية شراء شهادة يوماتي الثلاثية، أعلن بنك مصر عن إمكانية إصدارها من خلال العديد من الفروع النمطية والإنترنت والموبايل البنكي وآلات الصرف الآلي، بالإضافة إلى إمكانية الشراء عبر البريد الإلكتروني.

ماذا يحدث في حالة استرداد شهادة يوماتي الثلاثية قبل تاريخ الاستحقاق؟

أوضح البنك أنه في حال استرداد شهادة يوماتي الثلاثية قبل تاريخ الاستحقاق، يتم خصم نسبة من معدل المطبق وفقا للفترة المنقضية من عمر الشهادة، والتي جاءت كالتالي:

السنة الأولى: يخصم 3% من معدل العائد المطبق.

السنة الثانية: يخصم 2% من معدل العائد المطبق.

السنة الثالثة: يخصم 1% من معدل العائد المطبق.