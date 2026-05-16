نصب على 120 طبيبا.. قرار عاجل ضد مستريح الأدوية والمكملات الغذائية

جددت جهات التحقيق حبس مستريح المكملات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على 120 طبيبًا والاستيلاء على أموالهم التي جمعها منهم بزعم الاستثمار بأرباح مالية مرتفعة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بعدد من البرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر عدد من الأشخاص من آخر، والمعروف إعلاميًا بـ"مستريح المكملات الغذائية"، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم بزعم استثمار أموالهم في مجال تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية بالجيزة والهرب خارج البلاد.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 22 أبريل الماضي، تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا من عدد من المواطنين بتضررهم من مالك شركة مستلزمات طبية كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، للنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية مقابل أرباح مالية متفق عليها دون الوفاء بذلك أو رد أصول تلك المبالغ.

بإجراء التحريات، تبين هروب المشكو في حقه إلى إحدى الدول العربية، وتم ضبطه تنسيقًا مع الشرطة الدولية "الإنتربول"، وتسليمه إلى الجهات الأمنية بالبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة لتولى شئونها.