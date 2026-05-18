نادي الزمالك ينعى والد محمد عبد الشافي

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا عبّر خلاله عن حزنه العميق لوفاة والد نجمه السابق محمد عبد الشافي، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، وسط حالة من التعاطف الكبير داخل الوسط الرياضي وبين جماهير القلعة البيضاء.

وأكد مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، تقديم خالص التعازي والمواساة إلى محمد عبد الشافي وأسرته، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

رسالة دعم ومساندة من الزمالك

حرص النادي في بيانه الرسمي على توجيه رسالة دعم إلى لاعبه السابق، تقديرًا لما قدمه طوال سنوات ارتدى خلالها قميص الزمالك، حيث يُعد عبد الشافي أحد أبرز اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة داخل الفريق بفضل التزامه وأدائه المميز داخل الملعب.

وجاءت كلمات النعي معبرة عن العلاقة القوية التي تجمع اللاعب بالنادي وجماهيره، خاصة أن عبد الشافي يحظى بمكانة خاصة لدى جماهير الزمالك بعد سنوات طويلة من العطاء والإنجازات.

وكان محمد عبد الشافي قد أسدل الستار على مشواره مع الزمالك في الموسم الماضي، بعدما قدم مسيرة ناجحة حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية، ليصبح واحدًا من أبرز الأسماء التي شغلت مركز الظهير الأيسر في تاريخ النادي.

وشهدت رحلة عبد الشافي مع الزمالك نجاحات كبيرة منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من غزل المحلة عام 2008، حيث لعب والده الراحل دورًا مهمًا في انتقاله إلى القلعة البيضاء، نظرًا لانتمائه وحبه الكبير للنادي.