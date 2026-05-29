الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يتابع نحر 690 أضحية بالمجازر مجانا في أيام عيد الأضحى

الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على مدار اليوم انتظام أعمال ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في  أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات متكاملة للمواطنين والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية، أن جميع المجازر الحكومية تواصل استقبال المواطنين بالمجان طوال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، مع توفير الإشراف البيطري الكامل وأطقم العمل اللازمة لضمان إجراء أعمال الذبح بصورة آمنة وصحية وفق الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار محافظ الغربية إلى أن المجازر الحكومية استقبلت حتى الآن 690 أضحية، وسط انتظام كامل في أعمال الكشف البيطري والمتابعة المستمرة قبل وبعد الذبح، بما يضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف ميدانيًا على مدار الساعة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

أضاحي العيد 

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المواطنين، مع استمرار أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر ومحيطها، للحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.

كما وجّه المحافظ الشكر للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر وجميع الأجهزة التنفيذية المشاركة في تنظيم العمل، مشيدًا بجهودهم الميدانية والتزامهم بتقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وانتظام طوال أيام العيد.

تحسين خدمات المواطنين 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر الحكومية بالمحافظة، مع تواجد الأطباء البيطريين وأطقم العمل على مدار اليوم لمتابعة أعمال الذبح والكشف على الأضاحي والتأكد من سلامتها، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بتوفير خدمة حضارية وآمنة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

