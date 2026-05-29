مرموش يواصل التألق.. صراع إفريقي مشتعل على القمة السوقية

واصل المصري عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني حضوره القوي بين أبرز نجوم القارة الإفريقية بعدما ارتفعت قيمته السوقية إلى 60 مليون يورو وفقًا لأحدث التقييمات الصادرة عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام والإحصائيات الخاصة باللاعبين والأندية حول العالم.

وجاء تواجد عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني ضمن قائمة الأعلى قيمة سوقية في إفريقيا بعد الموسم المميز الذي قدمه اللاعب سواء مع ناديه أو رفقة منتخب مصر حيث أصبح أحد أبرز الأسماء الإفريقية خلال الفترة الأخيرة بفضل الأداء القوي الذي يقدمه داخل الملعب وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.وشهدت القائمة تصدر النجم الإيفواري يان ديوماندي ترتيب اللاعبين الأفارقة الأعلى قيمة سوقية بعدما وصلت قيمته إلى 90 مليون يورو ليواصل خطف الأنظار باعتباره واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإفريقية والعالمية.

كما فرض لاعبو منتخب كوت ديفوار سيطرتهم على القائمة بعدما تواجد 6 لاعبين من الأفيال ضمن أفضل 25 لاعبًا إفريقيًا من حيث القيمة السوقية وهو ما يعكس قوة الجيل الحالي للمنتخب الإيفواري الذي يضم مجموعة كبيرة من المواهب المحترفة في الدوريات الأوروبية الكبرى.وجاء الإيفواري أماد ديالو في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 55 مليون يورو بينما حل عثمان ديوماني في المركز الثالث بقيمة وصلت إلى 45 مليون يورو.كما تواجد لازارمانا توري بقيمة سوقية بلغت 40 مليون يورو إلى جانب أنجي يوان بوني وإيفان نديكا اللذين وصلت القيمة السوقية لكل منهما إلى 35 مليون يورو.وتؤكد الأرقام الحالية التطور الكبير الذي تشهده الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة خاصة مع زيادة عدد اللاعبين المحترفين في كبرى الأندية الأوروبية وارتفاع القيمة التسويقية لنجوم القارة السمراء في مختلف الدوريات العالمية.