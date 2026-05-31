محافظ الغربية يكثف حملات مكافحة البعوض والحشرات بجميع المراكز والمدن

في استجابة سريعة لشكاوى أهالينا بمراكز ومدن المحافظة، تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تكثيف جهود مكافحة البعوض والحشرات الطائرة من خلال الدفع بسيارات الرش وتنفيذ حملات موسعة بعدد من الشوارع والمناطق السكنية، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات خلال فصل الصيف.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل مستمر أعمال الرش والمكافحة بمختلف المراكز والمدن، مع تكثيف المرور الدوري لسيارات مكافحة البعوض والحشرات خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، استجابة لشكاوى المواطنين وحرصًا على توفير بيئة آمنة وصحية لأهالي الغربية.

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى أن المحافظة تتعامل فورًا مع أي بلاغات أو شكاوى تخص انتشار الحشرات، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق الكامل مع فرق المكافحة، لضمان الوصول إلى جميع المناطق وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

تحسين خدمات المواطنين

وشدد المحافظ على استمرار الحملات اليومية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة بمختلف أنحاء الغربية.