الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد برونزية أمم أفريقيا.. مصر تحقق ثاني أفضل إنجاز في هذه المرحلة السنية

منتخب الناشئين
رباب الهواري

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا إنجازًا مميزًا بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب فوزه المستحق على منتخب المغرب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

الديزل يفتتح التسجيل

نجح محمد السيد “الديزل” في وضع منتخب مصر بالمقدمة بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، مقدمًا أداءً مميزًا استحق عليه الإشادة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم المنتخب خلال مشوار البطولة.

أحمد بشير يؤكد الانتصار

وفي الوقت الذي حاول فيه المنتخب المغربي العودة إلى المباراة، تمكن أحمد بشير من حسم الأمور نهائيًا بإحراز الهدف الثاني خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليؤمن فوز الفراعنة الصغار ويمنحهم المركز الثالث في البطولة القارية.

إنجاز تاريخي للكرة المصرية

يمثل هذا الإنجاز ثاني أفضل نتيجة يحققها منتخب مصر في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا. ويأتي هذا الإنجاز خلف التتويج التاريخي باللقب في نسخة عام 1997، عندما نجح المنتخب المصري في حصد البطولة تحت قيادة المدرب الراحل محمد علي.

تأهل مستحق إلى كأس العالم

ولم يقتصر نجاح المنتخب المصري على الفوز بالميدالية البرونزية فقط، بل تمكن أيضًا من ضمان التأهل إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، والمقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري، ليواصل الجيل الحالي كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

مستقبل واعد للفراعنة الصغار

عكس أداء المنتخب طوال منافسات البطولة امتلاك مصر مجموعة مميزة من المواهب القادرة على تمثيل الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة. ويأتي الفوز على المغرب والتتويج بالمركز الثالث ليمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل خوض تحدي كأس العالم، وسط آمال بأن يواصل هذا الجيل تطوره ويحقق نتائج مميزة على الساحة الدولية، مؤكدًا أن مستقبل الكرة المصرية يمتلك العديد من العناصر الواعدة القادرة على صناعة الفارق.

حفلات يونيو 2026

جي إم سي همر

ازالة تعدي

لوتشي و ليف

