قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«بن غفير» يُثير غضب المسلمين: أصوات الأذان تمنعني من النوم.. سأوقف الضوضاء من المساجد| شاهد
لغز غامض يهز واشنطن .. العثور على جثة عالمة نووية أمريكية بعد عام من اختفائها
صافرات الإنذار تدوي في البحرين .. الداخلية تدعو الجميع للتوجه فورًا إلى أماكن آمنة
ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال
«أنا معرفكش ونتكلم بعدين».. وكيل أعمال «صلاح مصدق» يروي تفاصيل أزمته مع الزمالك
اتفاق تاريخي يلوح في الأفق.. واشنطن تؤكد تسارع المفاوضات بين إسرائيل ولبنان
بتهمة تحطيم معرض سيارات .. حبس صبري نخنوخ وآخرين في القاهرة الجديدة
عمرو سلامة ساخرًا: تشجيع الزمالك يحتاج خبرة في القانون والاقتصاد والطب
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأربعاء 3-6-2026
أرجنتيني .. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن المرشح لتدريب الأهلي
الجيش الكويتي: الدفاعات تتصدّى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سماع الشهود في محاكمة 292 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، للشهود في محاكمة 292 متهما بتنظيم داعش التجمع الخامس، في القضية رقم 11679 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 620 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 11 سبتمبر 2022، المتهمون من الأول ومن الثامن والثلاثون وحدتي السابع والأربعون تولوا  قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقاموا بتدريب وإعداد عناصر الخلية لارتكاب أعمال إرهابية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى السابع والثلاثون ومن الثامن والاربعون وحتي الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين السادس والعشرون بعد المائتين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، ووجه للمتهمين الرابع والأربعون والخامس والأربعون اتهامات بحيازة أسلحة نارية.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر الشهود التجمع الخامس تنظيم داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

مطار القاهرة

100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

صلاح مصدق

الأهلي السعودي ينقذ الزمالك من إيقاف الفيفا التأديبي| إيه الحكاية؟

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

راتب موظف بـ الإفتاء

حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر

صبري نخنوخ

تشاجر مع آخرين| القبض على صبري نخنوخ في القاهرة الجديدة

مرتبات

احسب قبضك الجديد .. موعد صرف المرتبات بالزيادة المقررة

ترشيحاتنا

منزل حورية فرغلي

هجوم وبلطجية .. حورية فرغلي تكشف حقيقة الفيديو المتداول أمام منزلها

الساعات الأخيرة لسهام جلال

توقف عضلة القلب .. منة جلال تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سهام جلال

محمد صلاح

كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

بالصور

إطلالة مُثيرة | هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان لامع جريء وتُثير تفاعل الجمهور .. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بإطلالة أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار المغطى بالعجين.. وصفة سهلة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين

بعد لحمة العيد.. مشروب يساعد على طرد حمض اليوريك وخفض الضغط

أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى
أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى
أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى

فيديو

منزل حورية فرغلي

هجوم وبلطجية .. حورية فرغلي تكشف حقيقة الفيديو المتداول أمام منزلها

الساعات الأخيرة لسهام جلال

توقف عضلة القلب .. منة جلال تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سهام جلال

أسبوع جنني

"أسبوع جنني" يجمع لاروسي ومحمد قماح في تعاون فني جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد