لجنة الصناعة بالشيوخ تبحث تمويل المشروعات الصغيرة وتطوير السجل التجاري وبورصة التمور

تناقش لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدداً من الاقتراحات المتعلقة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة، من بينها تفعيل دور الرقابة المالية على التمويل متناهي الصغر.

كما تبحث اللجنة مواجهة ظاهرة التغريب اللغوي في أسماء المنشآت التجارية، وإنشاء مقر للسجل التجاري بمدينة سنورس، إضافة إلى مقترح إنشاء بورصة للتمور بمحافظة الوادي الجديد.

تناقش لجنة الصحة والسكان عدداً من المقترحات الخاصة بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية في المحافظات.

كما تبحث إطلاق حملة قومية للتوعية بالصحة النفسية، وتفعيل خدمات العلاج النفسي المجاني، وتحويل مستشفى السادات المركزي إلى مستشفى عام، واستكمال مشروعات صحية بمحافظتي قنا والمنوفية.