تداول 8 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيان، أشار فيه إلى استقبال الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، لـ 8 سفن حاويات وبضائع عامة.

وأشار إلى أن الميناة غادرته 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.



حركة الصادر بميناء دمياط

ونوه بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33258 طنا، تشمل: 2330 طن مولاس، و 22004 أطنان يوريا، و8924 طن بضائع متنوعة.



حركة الوارد بميناء دمياط

وأوضح البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 29990 طنا، تشمل: 2288 طن قمح، و1121 طن بذرة كتان، و14996 طن ذرة، و6980 طن خردة، و4605 أطنان حديد.

بينما أشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 414 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 473 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4537 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171438 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 106032 طنًا.

كما غادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2344 طن قمح، متجهان إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6357 حركة.