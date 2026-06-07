السكك الحديدية: ننقل يوميا مليونا و٢٠٠ ألف مواطن

كشف المهندس محمد علي الرئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل جديدة تفاصيل جديدة في تطوير البنية التحتية للسكك الحديد المصرية ، مشيرا الى انه بعد ثورة 30 يونيو حدثت ثورة في قطاع السكك الحديد في مصر.

وأشار المهندس محمد علي الرئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن هناك انجازات في هيئة السكك الحديدية وتطوير شامل وتحديث البنية التحتية وانشاء خطوط جديدة.

وتابع المهندس محمد علي الرئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن السكة الحديد حدث بها تغيير جذري وتم بناء خطة الوزارة على خمس محاور أساسية والتحول إلى التطور العالمي في هذا القطاع، مشيرا إلى أن ننقل حاليا يوميا مليون و٢٠٠ الف مواطن بعد أن كنا ننقل في اليوم ٧٠٠ الف مواطن.