بورفؤاد" تجمل مسطحاتها الخضراء وتضرب الإشغالات بـ "حي الفيروز"..

شهدت محافظة بورسعيد بكافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد حراكاً موسعاً،تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمواصلة الجهود الميدانية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإعادة الانضباط والسيولة المرورية للشوارع، والتصدي الفوري لكافة أشكال التعديات والمخالفات البنائية والبيئية.





مدينة بورفؤاد - تجميل الحدائق ومواجهة حاسمة للإشغالات:

تطوير المسطحات الخضراء:

شددت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، على استمرار أعمال تجميل ورفع كفاءة الحدائق العامة، حيث تابعت ميدانياً جهود إدارة الحدائق بمحيط شارع عادل الجزار، والتي شملت صيانة الجزر الوسطى، وتنسيق الأشجار وأحواض الزهور، ورفع المخلفات فوراً بالتنسيق مع إدارة النقل الميكانيكي لتهيئة متنفس حضاري للمواطنين.

حملات إزالة الإشغالات:

وفي سياق آخر، وجهت رئيس المدينة الأجهزة التنفيذية بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحرم الطريق العام بمساكن حي الفيروز، وتم رفع البضائع المفترشة على الأرصفة وأمام العمارات السكنية لفتح المحاور المرورية وتيسير حركة سير المشاة والسيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

حي الشرق - صيانة دورية لمعالم الحي وحملات إشغالات موسعة:



تجميل نافورة الطابية:

بمتابعة من الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، تفقدت القيادات التنفيذية بالحي أعمال الصيانة والتجميل الجارية بنافورة الطابية، للوقوف على معدلات التنفيذ وزراعة أحواض الزرع وتنسيق المساحات الخضراء المحيطة بها وفقاً لأعلى معايير الجودة لضمان استدامة صورتها البصرية المميزة.

الانضباط بشارعي طرح البحر وعاطف السادات: شنت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة إشغالات مكبرة استهدفت شارعي طرح البحر وعاطف السادات، أسفرت عن رفع وتحفظ على الكراسي، والترابيزات، وأصيصات الزرع المستخدمة لحجز أماكن وقوف السيارات بالطريق العام دون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال التجاوزات.

حي العرب - إزالة بناء مخالف في المهد وحملات مسائية مشتركة:



إزالة فورية في المهد:

قادت المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، بإشراف ميداني مباشر وبمشاركة الإدارة الهندسية، أعمال إزالة فورية في المهد لأعمال بناء مخالفة بشارعي عبادي والإسكندرية، والتعامل الحازم مع المخالفة قبل استكمالها حفاظاً على الاشتراطات البنائية والنسق الحضاري.

حملة مسائية مكبرة: بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالحي

قاد العميد شادي محروس، رئيس شرطة المرافق، حملة مسائية مكبرة شملت شوارع الثلاثيني، الحميدي، ومحمد علي، لرفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المركبات والمواطنين وإعادة السيولة المرورية الكاملة.

حي المناخ - تشغيل منظومة النظافة الجديدة والحد من المخالفات:

الكنس الآلي بشارع فولجراد:

تابعت الأستاذة شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، استمرار أعمال منظومة النظافة الجديدة لشركة "نهضة مصر" بشارع فولجراد "ستالينجراد"، حيث شملت الأعمال الكنس الآلي بالمكنسة الميكانيكية، وتجريف الرمال بجوار الأرصفة، ورفع تجمعات المخلفات، ونوهت رئيس الحي ب تخصيص الشركة للخط الساخن (17696) لتلقي شكاوى الأهالي.

إعادة الانضباط بشارع سعد زغلول: قادت رئيس الحي والأجهزة الميدانية حملة دورية ليلية مكثفة بشارع سعد زغلول (الثلاثيني سابقاً)، أسفرت عن مصادرة عدد من الطاولات والألواح الخشبية المخالفة وإيداعها بمخازن الحي، مع إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة لتوسعة الشارع أمام المارة تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

حي الضواحي - ضربات حاسمة ومستمرة "بيد من حديد" ضد الإشغالات:

حملة منطقة بنك الإسكان و٢٣ ديسمبر:

واصل فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، تواجده الميداني لقيادة حملة مجمعة ومكبرة بمرافقة سكرتير الحي والنواب، استهدفت إزالة كاملة للاشغالات والتعديات بمنطقة بنك الإسكان وشارع ٢٣ ديسمبر، وأسفرت الحملة عن إزالة (سقائف وتندات حديدية، فروشات خضروات وفاكهة، بنوك وترابيزات خشبية، وبتارين مخالفة)، وصرح "الوالي" بأنه لن يتم السماح بأي تعدٍ على حرم الطريق العام وسيتم توقيع غرامات بيئية مشددة على المخالفين.

حي الزهور - حملات نظافة مكثفة بالمناطق السكنية:



بمتابعة وتعليمات المحاسب أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، واصل رجال قطاع تحسين البيئة بالحي جهودهم المكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة، حيث تم تنفيذ حملة مكثفة لرفع كافة التراكمات والمخلفات خلف مصنع التغذية المدرسية بمنطقة بلال بن رباح السكنية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضاري للحي.

حي الجنوب - تواصل حملات مكافحة الحشرات الطائرة:



بناءً على توجيهات المهندس وليد الدعدع، رئيس حي الجنوب، استمرت سيارة المدفع الخاصة بالرش التابعة للحي في تنفيذ خطتها الدورية لرش المبيدات الحشرية لمكافحة الحشرات الطائرة والحد من انتشار البعوض والذباب بالتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، واستهدفت الحملة مناطق (وهدان، العوامرة، وكربة عايد) حفاظاً على الصحة العامة لأهالي الجنوب.