توك شو | بكري : لا صحة لطلب رفع حصانة عن نائب في قضية صبري نخنوخ.. وموافي : الحج هذا العام كأنه الساحل الشمالي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصر تعزز مكانتها اللوجستية.. تسهيلات جمركية جديدة لدعم الترانزيت وجذب التجارة العالمية



تتجه الحكومة المصرية إلى تطوير منظومة الموانئ ورفع كفاءتها اللوجستية بما يواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية، في إطار سعي الدولة لتعزيز موقعها على خريطة التجارة الدولية.

زيادة تنافسية الموانئ المصرية

وتأتي التسهيلات الجمركية كأحد الأدوات الرئيسية التي تهدف إلى دعم حركة الترانزيت وزيادة تنافسية الموانئ المصرية كمراكز إقليمية لتداول البضائع؛ هذا التوجه لا يقتصر على تيسير الإجراءات فقط، بل يمتد إلى خلق بيئة جاذبة للتوكيلات الملاحية العالمية، وتعزيز ثقة الشركاء التجاريين في قدرة مصر على لعب دور محوري في سلاسل الإمداد الدولية.

سعد الصغير يدخل على خط الأزمة مع الراقصة شمس: تعرضت للابتزاز والتهديد ودفعت مبالغ مالية



بشكل مفاجئ وغير متوقع دخل الفنان سعد الصغير على خط الأزمة الدائرة على ما أُثير مؤخرًا من اتهامات تتعلق بوجود علاقة زواج مع الراقصة شمس.

الفنان سعد الصغير، خرج في بث مباشر، ليكشف الكثير عن أزمته مع الراقصة شمس، ردًا على ما أُثير مؤخرًا من اتهامات تتعلق بوجود علاقة زواج سابقة بينهما، مؤكدًا أن تلك الادعاءات قديمة وتم تداولها منذ عام 2009.

سعد الصغير

خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» تابع سعد الصغير، أن القضية سبق عرضها على الجهات المختصة، وتم حفظها في ذلك الوقت لعدم ثبوت أي أدلة أو مستندات تدعم تلك المزاعم، مؤكدًا: «لم تكن زوجتي يومًا، ولا توجد أي وثيقة زواج أو شهود يثبتون ذلك».

وأضاف الفنان سعد الصغير أن ما يتم تداوله حاليًا هو إعادة فتح لموضوع قديم تم حسمه قانونيًا منذ سنوات، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر قضايا تم الفصل فيها.

بين القوانين والجدل الإنساني.. هل يُمنع إطعام الحيوانات الضالة في العالم؟



تُعد قضية الحيوانات الضالة من أكثر الملفات التي تثير الجدل بين الجوانب الإنسانية والصحية والبيئية، خاصة مع تزايد أعدادها في العديد من الدول.

التشريعات حول العالم

وبينما يرى البعض أن إطعام هذه الحيوانات تعبير عن الرحمة والإنسانية، تشير آراء أخرى إلى أن بعض التشريعات حول العالم تنظم أو تمنع هذا السلوك بهدف الحفاظ على التوازن البيئي والصحة العامة؛ هذا التباين يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول كيفية التعامل مع الظاهرة بشكل يحقق التوازن بين حماية الإنسان والرفق بالحيوان، مع اختلاف السياسات من دولة لأخرى وفقًا لظروفها ومعاييرها الخاصة.

قوانين وتشريعات معمول بها

وأكدت الكاتبة الصحفية هاجر صلاح أن ما ورد في ملف الكلاب الضالة يستند إلى قوانين وتشريعات معمول بها في عدد من دول العالم، مشيرة إلى أن مسألة التعامل مع الحيوانات الضالة لا تُعد اجتهادًا محليًا بل تخضع لأنظمة دولية منظمة.

محلل سياسي: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يهدف التأثير على التفاهم الأمريكي – الإيراني



قال الكاتب والمحلل السياسي محمد عبد الله إن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في لبنان يتجاوز الإطار الميداني المباشر، ويرتبط بالتطورات السياسية المرتبطة بالتفاهم الأمريكي الإيراني، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى إلى رفع وتيرة الغارات العسكرية في الجنوب والبقاع بالتزامن مع الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

وأوضح عبد الله، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الساحة اللبنانية تشهد تداخلاً بين العمليات العسكرية والمفاوضات السياسية الجارية، لافتاً إلى استمرار المساعي المتعلقة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من بعض المناطق، بالتوازي مع جهود لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من تولي مسئولياته الأمنية في الجنوب.

حسام موافي لـ الأبناء بعد الزواج: لا تجعلوا الارتباط سببًا في خسارة الأهل



أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أهمية الحفاظ على الروابط الأسرية وصلة الرحم بعد الزواج، محذرًا من الانسياق وراء الخلافات التي قد تؤدي إلى القطيعة بين الأبناء وأسرهم وتؤثر سلبًا على استقرار الأسرة والمجتمع.

تغير سلوك الأبناء بعد الزواج

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج رب زدني علمًا، أن هناك شكاوى متكررة من أولياء أمور يشعرون بالحزن بسبب تغير سلوك بعض أبنائهم بعد الزواج، وابتعادهم تدريجيًا عن أسرهم وانشغالهم الكامل بحياتهم الجديدة، ما يؤدي في بعض الحالات إلى ضعف التواصل أو انقطاعه تمامًا.

حسام موافي: الحج هذا العام كأنه الساحل الشمالي من شدة التنظيم والراحة



وجه الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مجموعة من الرسائل الإنسانية والاجتماعية، متحدثًا عن تجربته خلال موسم الحج الأخير، إلى جانب تناوله بعض المشكلات الأسرية المتكررة داخل عدد من البيوت العربية.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علمًا على قناة صدى البلد، إن هذه أول حلقة بعد موسم الحج، موجهًا التهنئة للمشاهدين، قائلًا: “كل سنة وأنتم طيبين وربنا يكتبها لكل واحد سمعني، أنا بدعي من قلبي إن ربنا يكتبها لكم السنة الجاية”.

وأشار إلى أن موسم الحج هذا العام كان مميزًا للغاية، مؤكدًا أنه أدى الفريضة مرات عديدة، إلا أن هذا الموسم كان مختلفًا من حيث التنظيم وجودة الخدمات، قائلًا: “الحج السنة دي كان تحفة، أنا حجيت كتير، لكن السنة دي كان مميز جدًا جدًا”.

حسام موافي : آلام الصدر لا تُشخَّص عشوائيًا.. و6 أسئلة تكشف السبب الحقيقي



قال الدكتور حسام موافي، إن التعامل مع آلام الصدر لا يمكن أن يكون بشكل عشوائي أو مبني على التخمين، مؤكدًا أن التشخيص الصحيح يبدأ دائمًا بطرح مجموعة من الأسئلة الدقيقة التي تساعد في الوصول للسبب الحقيقي للألم.

أسباب آلام الصدر

وأوضح خلال برنامج رب زدني علمًا على قناة صدى البلد، أن هناك 6 أسئلة أساسية يجب على المريض الإجابة عنها، وتشمل: مكان الألم، وما إذا كان يزيد مع المجهود أو التنفس أو الانفعال، وما الذي يخففه، ومدة استمراره، ومدى امتداده إلى مناطق أخرى في الجسم، بالإضافة إلى وصف طبيعة الألم بشكل دقيق.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من حرب أهلية ونفق مظلم بسبب الإخوان



كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تطور اقتصادي كبير تشهده الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مشروعات التنمية الجارية في صعيد مصر تعكس حجم الجهد والتخطيط الذي تقوم به الدولة لتحقيق نهضة شاملة.

وأوضح خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن ما يتم تنفيذه من تطوير في الصعيد، إلى جانب مشروع المثلث الذهبي، يمثل نقلة نوعية من شأنها إحداث طفرة اقتصادية وتنموية كبيرة في جنوب مصر خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات جاءت نتيجة تخطيط طويل ومجهودات كبيرة، رغم محاولات التشويه من بعض الأطراف، مؤكدًا أن الدولة تمضي في مسار واضح للتنمية والبناء.

مصطفي بكي: لا صحة لطلب رفع حصانة عن نائب في قضية صبري نخنوخ



أكد الإعلامي مصطفى بكري عدم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود أي طلب لرفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب في إطار قضية صبري نخنوخ، موضحًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة ولا أساس لها.

لا أسماء جديدة ضمن التحقيقات

وأوضح بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، أنه لا توجد أي أسماء أخرى بخلاف ما تم الإعلان عنه رسميًا ضمن مجريات التحقيقات، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

