تعرف على موعد طرح النادي المصري استمارات اختبارات قطاع الناشئين

أعلنت إدارة قطاع الناشئين بالنادي المصري برئاسة الكابتن عباس نور الدين المدير الفني للقطاع ، عن بدء طرح استمارات اختبارات قطاعي الناشئين والبراعم للمراحل السنية التالية : 2007 ، 2009 ، 2010 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 .

غدا الأحد النادي المصري يطرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين

وحدد قطاع ناشئين المصري غدا الأحد الموافق الرابع عشر من يونيو بملعب الهدف بالمدينة الرياضية وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا .

و ومن المقرر أن يتم بدء الاختبارات يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من يونيو الجاري بملعب السيد متولي على أن يتم لاحقًا الإعلان لاحقًا عن مواعيد الاختبارات الخاصة بكل مرحلة سنية على حدة.