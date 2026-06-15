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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الروسية بولينا لاتسينكو تتوج ببطولة سوما باي W50 للتنس

الروسية بولينا لاتسينكو
الروسية بولينا لاتسينكو
عبدالله هشام

توجت الروسية بولينا لاتسينكو بلقب بطولة “W50 Somabay Championships” للتنس، في منافسات الفردي بالبطولة التي أقيمت على ملاعب عشبية، في حدث يُعد نقلة نوعية للرياضة المصرية والقارية، حيث تقام للمرة الأولى في تاريخ اللعبة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك بعدما فازت بولينا على مارتينا كوبكا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، بواقع 6-4، 6-3.

جدير بالذكر أن منافسات الزوجي أسفرت عن فوز بولينا لاتسينكو ومارتينا كوبكا بعد الفوز على كارلا بوبوفيتش واولجا دانيلوفا، بنتيجة 2-0، بواقع 6-2 ، 6-2.

وأقيمت منافسات البطولة على ملاعب أكاديمية “S Tennis Academy” بمدينة سوما باي، وسط مشاركة واسعة من نخبة لاعبي ولاعبات التنس من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في البطولة أكثر من 60 لاعبًا ولاعبة، ما يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها مصر على خريطة استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، خاصة في رياضة التنس.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها أول بطولة تقام على ملاعب عشبية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يمنحها طابعًا استثنائيًا ويُسهم في تعزيز انتشار اللعبة وتطوير البنية التحتية الخاصة بها في المنطقة.

وشهدت منافسات “W50 Somabay Championships” مستوى فنيًا قويًا ومواجهات حماسية، في ظل مشاركة مجموعة من أبرز اللاعبين واللاعبات المصنفين عالميًا، ما يعد الجماهير بمتابعة بطولة مميزة على كافة المستويات الفنية والتنظيمية.

التنس اتحاد التنس بطولة سوما باي للتنس بطولة التنس Somabay Championships

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