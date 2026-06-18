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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تكسب نيوزيلندا إزاي؟.. شادي جودة يشرح الخطة التكتيكية اللي تضمن للفراعنة الفوز

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

أكد المحلل الرياضي شادي جودة، أن منتخب مصر بحاجة إلى إجراء تعديلات على تشكيله الأساسي قبل مواجهة نيوزيلندا، مقارنة بمباراة بلجيكا، وذلك من أجل تحقيق أفضل استفادة فنية خلال اللقاء المقبل.

وأوضح شادي جودة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، أنه من الضروري الدفع باللاعب هيثم حسن في التشكيل الأساسي، نظرًا لامتلاكه قدرات عالية في المراوغة وصناعة الفارق الهجومي.

وأضاف أن محمد صلاح يجب أن يتم توظيفه في مركز صانع الألعاب، مع الدفع بمحمود تريزيجيه على حساب مصطفى زيكو، ومنحه حرية أكبر في التحرك الهجومي، إلى جانب منح أحمد فتوح أدوارًا هجومية أكبر للتقدم على الأطراف.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تدعيم الخط الخلفي أمام منتخب نيوزيلندا، عبر الدفع بأحد الثنائي رامي ربيعة أو حسام عبد المجيد بجوار ياسر إبراهيم، مشيرًا إلى أن المنافس يعتمد بشكل كبير على الكرات العرضية والكرات العالية.

منتخب مصر شادي جودة نيوزيلندا بلجيكا هيثم حسن

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