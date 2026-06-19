أخبار التكنولوجيا | زيادة أسعار آيفون تشعل مواقع التواصل.. أوبو تطلق هاتفا ببطارية عملاقة تدوم لأيام

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تقديرات حديثة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن هاتف iPhone 18 Pro المرتقب قد يشهد زيادة كبيرة في سعره الأساسي، ليبدأ من نحو 1399 دولارا أو أكثر، وذلك في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار شرائح الذاكرة والتخزين.

كشف باحثون في University of California San Diego، عن تقنية جديدة تهدف إلى إعادة توظيف الهواتف الذكية القديمة وتحويلها إلى مراكز بيانات صغيرة قادرة على تنفيذ مهام الحوسبة السحابية، في خطوة قد تسهم في خفض التكاليف وتقليل النفايات الإلكترونية.

أعلنت شركة هونر Honor، عن هاتفها الجديد Honor 600 Smart 5G ضمن سلسلة Honor 600 الموجهة للأسواق العالمية، وذلك بعد إطلاق هواتف Honor 600 Lite وHonor 600 وHonor 600 Pro.



وداعا لـ LPDDR.. تقنية غامضة قد تعيد تعريف ذاكرة الهواتف الذكية



تواجه الهواتف الذكية تحديا متزايدا مع توسع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الذاكرة الحالية تمثل أحد أبرز العوائق أمام تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة LLMs محليا على الأجهزة.

أثارت مزاعم جديدة نشرها حساب متخصص في الأمن السيبراني يعرف باسم Mysk، جدلا واسعا حول مستوى البيانات التي تجمعها شركة آبل Apple، من مستخدمي هواتف آيفون.

أعلنت شركة أوبو Oppo، بهدوء عن هاتفها الجديد Oppo Reno 15A، وهو جهاز يأتي بمواصفات مألوفة للغاية، إذ يبدو أنه نسخة معاد تسويقها من هاتف Oppo Reno 15F، مع احتفاظ الهاتفين بنفس رقم الطراز والمواصفات الأساسية.

رغم التقارير المتزايدة خلال الأشهر الماضية التي تحدثت عن تأجيل هاتف آيفون القابل للطي بسبب مشكلات إنتاجية، تشير معلومات جديدة إلى أن شركة آبل Apple، لا تعتزم تأخير إطلاق الجهاز، وأن خططها تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

يبحث العديد من المستخدمين عن طريقة قفل الملف الشخصي على فيسبوك، خاصة بعد التحديث الأخير الذي غير تصميم وواجهة المستخدم داخل التطبيق، بهدف تعزيز الخصوصية ومنع غير المعروفين من الوصول إلى تفاصيل حساباتهم الشخصية.

