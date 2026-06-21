5164 جنيها.. آخر تحديث لعيار 18 اليوم

سجل أوسط أعيرة الذهب استقرارًا وذلك مع أول تعاملات اليوم الأحد 21-6-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر أوسط عيار ذهب

وبلغ سعر أوسط أعيرة الذهب في آخر تحديث له وهو من عيار 18 الأوسط انتشارا 5164 جنيها للشراء و 5121 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتاً بمختلف الأعيرة الذهبية وذلك في أول التعاملات الصباحية.

سعر الذهب يتراجع

وهوى سعر جرام الذهب مقدارًا طفيفًا لم يجاوز 15 جنيها بمختلف الأعيرة الذهبيةأمس .

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6025 جنيهًا.

عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6885 جنيها للشراء و 6828 جنيهًا للبيع.

عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6312 جنيها للشراء و 6259 جنيهًا للبيع.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6025 جنيها للشراء و 5975 جنيها للبيع.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5164 جنيها للشراء و 5121 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 48,2 ألف جنيه للشراء و 47.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4155 دولارا للشراء و 4153 دولارا للبيع.

الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب اليوم، متجهة نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، في ظل قوة الدولار الأمريكي والإشارات المتشددة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما شكل ضغطا على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4184.33 دولار للأوقية، ليصل إجمالي خسائره الأسبوعية حتى الآن إلى 0.9%.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1% إلى 4202.10 دولار للأوقية.

وكانت الأسواق في الصين وهونج كونج مغلقة بمناسبة عطلة مهرجان قوارب التنين.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في عام، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقاً للتوقعات التي نُشرت الأربعاء الماضي، فإن 9 من أصل 19 مسؤولاً في البنك المركزي الأمريكي يرون أن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وجاء ذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وورش.

وأدت الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب الإيرانية إلى دفع عدد متزايد من البنوك المركزية حول العالم إلى رفع تكاليف الاقتراض أو التلميح لاتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار.

وأصبح المتداولون يتوقعون حالياً بنسبة 87% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، مقارنة بنسبة 61% قبل قرار البنك المركزي.