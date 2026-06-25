حبس المتهمين في واقعة طبيبة الأسنان بشبرا الخيمة 4 أيام

قررت جهات التحقيق المختصة بقسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس المتهمين في واقعة التعدي على طبيبة أسنان داخل أحد المراكز الطبية بدائرة القسم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني، وذلك عقب انتهاء التحقيقات الأولية وكشف نتائج تحليل المواد المخدرة.



وكشفت نتائج تحليل المواد المخدرة التي أُجريت للمتهمين الخمسة، ثبوت تعاطي شقيق الطبيبة للمواد المخدرة، فيما جاءت نتائج باقي المتهمين سلبية، وتم إرفاق نتائج التحاليل بملف التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.



وتواصل جهات التحقيق استكمال باقي إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث تستمع إلى أقوال الأطراف المعنية وعدد من الشهود، للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه والظروف المحيطة به، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ألقت القبض على 5 أشخاص، بينهم 4 من أسرة إحدى الفتيات وشقيق طبيبة أسنان، على خلفية الواقعة التي شهدتها إحدى الوحدات الصحية بمدينة شبرا الخيمة، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تفاصيل التعدي.



وكانت الأجهزة الأمنية رصدت الفيديو المتداول، وعلى الفور كلف مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس مباحث المديرية بسرعة فحص الواقعة وكشف ملابساتها.



وبإجراء التحريات، تبين أن بداية الواقعة تعود إلى ظهور فتاة تُدعى خ.أ في مقطع فيديو، زعمت خلاله أنها توجهت إلى أحد المراكز الطبية بشبرا الخيمة لخلع أحد أسنانها، واتهمت طبيبة الأسنان ومساعدتها بالتعدي عليها، مشيرة إلى إصابتها بجرح في الرأس وقيامها بتحرير محضر بالواقعة.



في المقابل، كشفت التحقيقات أن طبيبة الأسنان تعرضت للاعتداء داخل مقر عملها عقب الانتهاء من خلع ضرسين لفتاتين، بعدما طلبتا الحصول على الضروس عقب خلعها، إلا أنها رفضت تسليمها لكونها تم التخلص منها داخل صندوق النفايات الطبية وفقًا لإجراءات مكافحة العدوى.