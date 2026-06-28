خلال 12 ساعة.. الدفاع الروسية تعلن تدمير 72 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الراسية نجاح أنظمة الدفاع الجوي الروسية في تدمير 72 طائرة مسيرة أوكرانية بأجواء مناطق روسية خلال 12 ساعة .

وفي وقت سابق ؛ أعلن حاكم مقاطعة فولغوغراد جنوب غرب روسيا أندريه بوتشاروف إصابة 10 أشخاص وتضرر مرافق صناعية جراء غارة شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية، بحسب قناة روسيا اليوم.





وكتب بوتشاروف في منشور عبر منصة "ماكس": "تصدت قوات الدفاع الجوي لهجوم إرهابي شن نظام كييف الإجرامي باستخدام وسائط جوية عالية السرعة، على أراضي مقاطعة فولغوغراد خلال الليل ".

وأكد الحاكم أن الغارة ألحقت أضرارا بمرافق إحدى المنشآت الصناعية في مدينة فولغوغراد، بينما وصلت حصيلة المصابين إلى 10 أشخاص حتى الآن، وأضاف أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى وحياتهم ليست في خطر.

وحسب بوتشاروف، فإنه لم تسجل أي أضرار في المباني السكنية، وتم إخماد الحرائق المحدودة بسرعة فيما تواصل فرق الطوارئ عملها في موقع الحادث.

وفي موسكو أعلن عمدة المدينة سيرغي سوبيانين إسقاط 9 مسيرات استهدفت المدينة.