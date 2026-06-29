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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الإطلاق الرسمي.. تسريب تصميم ومواصفات Vivo X Fold 6

تسريب تصميم ومواصفات Vivo X Fold 6
تسريب تصميم ومواصفات Vivo X Fold 6
لمياء الياسين

يتوفر هاتف Vivo X Fold 6 الآن بسعر يبدأ من 1499 دولارًا أمريكيًا، مما يسهل على المشترين حول العالم اقتناء أحدث هواتف Vivo الرائدة القابلة للطي.

 يجمع هذا الجهاز بين شاشة كبيرة قابلة للطي، وأداء MediaTek المتميز، وكاميرات ZEISS فائقة الأداء، وبطارية ضخمة، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة استخدام مميزة في الهواتف القابلة للطي.

مواصفات هاتف Vivo X Fold 6


شاشة عرض كبيرة قابلة للطي

يتميز هاتف Vivo X Fold 6 بشاشة داخلية LTPO AMOLED مقاس 8.02 بوصة مصنوعة من مادة M14 المتطورة من سامسونج.

 توفر هذه الشاشة دقة 2K+ فائقة الوضوح، ومعدل تحديث متكيف من 1 إلى 120 هرتز، ودعم HDR10+، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة/م² لضمان رؤية ممتازة. أما الشاشة الخارجية FHD+ LTPO AMOLED مقاس 6.51 بوصة، فتستخدم زجاج Armor Glass من الجيل الثاني، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 لتوفير استخدام يومي مريح. ويتم تأمين الهاتف بواسطة ماسح بصمة ثلاثي الأبعاد فائق السرعة مدمج في الشاشة.


يعمل هاتف Vivo X Fold 6 بمعالج MediaTek Dimensity 9500 Super Edition المصمم خصيصًا بتقنية 3 نانومتر عالية الكفاءة. وبفضل ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X Ultra RAM بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1، صُمم الهاتف لتقديم تشغيل سريع للتطبيقات، وتعدد مهام سلس، وأداء ألعاب موثوق.


نظام كاميرا ZEISS


يأتي الهاتف مزودًا بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية فائقة الجودة، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من سامسونج HPB مع مثبت بصري للصورة. وتضم كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية من نوع ZEISS APO بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر LYT602 من سوني لالتقاط صور بتقريب بصري دقيق. كما أضافت فيفو شريحة التصوير V2 الخاصة بها لتحسين جودة الصورة. وتحتوي كل من الشاشتين الداخلية والخارجية على كاميرات أمامية بدقة 20 ميجابكسل ضمن ثقب في الشاشة، لإجراء مكالمات فيديو والتقاط صور سيلفي واضحة.

البطارية والبرمجيات

يتميز هاتف Vivo X Fold 6 ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة 40 واط. يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6، مما يوفر تجربة استخدام سلسة مع دعم متجر Google Play. تشمل الميزات الإضافية اتصالاً بشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية NFC، وشبكة Wi-Fi، وتقنية Bluetooth، ومنفذ USB Type-C، ودعم شريحتي Nano SIM، وتصميم قابل للطي فاخر يكمل مزايا هذا الهاتف الرائد.

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هاتف Vivo X Fold 6 هواتف Vivo ذاكرة الوصول العشوائي كاميرا تليفوتوغرافية شبكة Wi Fi تقنية Bluetooth

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