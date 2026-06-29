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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. لعشاق الألعاب الرقمية إليك أفضل أجهزة الترفيه في 2026 و3 أخطاء شائعة تقتل البطارية وتخسرك فلوسك

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لعشاق الألعاب الرقمية إليك أفضل أجهزة الترفيه في 2026

أطلقت شركة Ayaneo جهاز Pocket Micro 2 ، وهو نسخة محدثة من جهاز الألعاب المحمول ذي التصميم الأفقي المدمج . يحافظ الطراز الجديد على التصميم الأساسي للطراز الأصلي، ولكنه يتميز بمعالج أكثر كفاءة، وبطارية أكبر، وأزرار تحكم محسّنة.

لا تدمر آيفونك.. 3 أخطاء شائعة تقتل البطارية وتخسرك فلوسك

تعد هواتف آيفون iPhone من أغلى الهواتف الذكية من حيث السعر، خاصة آخر سلسلة "iPhone 14"، لذلك يجب عليك الاهتمام بهاتفك الايفون قدر الإمكان وتوخي الحذر من إتلافه، لأنك عند التفكير في بيعه ستخسرين فيه  في حالة التلف.

وتعتبر أكثر الأشياء  في هاتف آيفون، هي البطارية فكلما حافظت عليها، كلما عاد عليك الأمر بالنفع في حالة بيع هاتفك الذكي، وسنستعرض أبرز الأشياء التي يجب عليك تجنبها إذا كنت تريد الحفاظ على بطارية iPhone.
 

بتصميم جديد ومعالج قوى إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X500e

كشف موقع Digital Chat Station عن تفاصيل مهمة حول هاتف Vivo X500e القادم . والآن، تشير تسريبات جديدة  إلى أن التشكيلة ستضم ما يصل إلى أربعة طرازات.

أشارت التسريبات إلى أن سلسلة هواتف Vivo X500 ستضم أربعة طرازات : وهما Vivo X500e وX500 وX500 Pro و X500 Pro Max . ورغم أن التسريب لم يذكرها، إلا أن الشركة قد تُطلق طرازين إضافيين، وهما X500s وX500 Ultra، في النصف الأول من عام 2027
 

قبل الإطلاق الرسمي.. إليك مواصفات هاتف iQOO Z11i

بدأت شركة iQOO الترويج الأسبوع الماضي لهاتف iQOO Z11i و سيكون هذا الهاتف الرابع من سلسلة Z11 الذي يُطرح في السوق الصينية بعد هواتف iQOO Z11x وZ11 وZ11 Turbo. 

وأكدت الشركة الآن موعد طرح الهاتف الجديد للبيع، كما كشفت التسريبات عن بعض الميزات التي يمكن للمشترين توقعها من الجهاز.


 

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