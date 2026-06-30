الأسنان تعلن إلغاء اشتراط ترخيص أجهزة الأشعة الصغيرة داخل العيادات

أعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، أنه تم اليوم، الثلاثاء، رسميًا إلغاء الدورة التدريبية الخاصة بترخيص أجهزة الأشعة الصغيرة، وبالتالي إلغاء اشتراط ترخيص هذه الأجهزة داخل العيادات، على أن يتم تأكيد ذلك بشكل نهائي في قانون المنشآت الطبية الجديد المقرر صدوره قريبًا.

وأوضحت النقابة أن هذه العقبة استمرت لسنوات بسبب وجود قانون ينظم ترخيص أجهزة الأشعة يعود إلى عام 1960، إلا أن النقابة بذلت جهودًا على مدار سنوات لإزالة هذه العقبة أمام أطباء الأسنان، انتهت إلى تدخل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لحسم الملف.

دورة ترخيص أجهزة الأشعة الصغيرة

وتقدمت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار، لدعمه المستمر وتدخله الحاسم في إنهاء هذا الملف، كما وجهت الشكر إلى الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة لشئون الأشعة، تقديرًا لجهوده التي بذلها لحل الأزمة.

في سياق متصل، أكدت النقابة استمرار جهودها لإعادة جهاز النيتروز أكسيد إلى عيادات الأسنان، مشيرة إلى أن هذه الجهود مستمرة منذ عام 2021، وأن وزير الصحة والسكان وافق مبدئيًا على عودة الجهاز وفق ضوابط محددة للاستخدام، فيما تعمل النقابة حاليًا بالتنسيق مع المجلس الصحي المصري وإدارة العلاج الحر للانتهاء من الضوابط والاشتراطات اللازمة، تمهيدًا لإقرارها في القريب العاجل.