أخبار التكنولوجيا..أفضل باور بنك في الأسواق.. وماذا تفعل إذا انسكب الماء أو القهوة على حاسوبك؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باور بنك في الأسواق في 2026

أصبح الباوربنك ضرورية لمن يحتاج إلى حلول شحن بميزات متطورة مثل الشحن اللاسلكي Qi2، وبطاريات عالية السعة، وتصاميم صغيرة الحجم. إليكم أفضل الشواحن المحمولة المغناطيسية المتوفرة هذا العام، بالإضافة إلى أبرز ميزاتها.

بتصميم يشبه Galaxy Z Fold7.. إليك أهم مواصفات هاتف iPhone Ultra القابل للطي

ظهرت نسخة تجريبية جديدة من هاتف آيفون ألترا باللون الأسود، مما يتيح نظرة أقرب على تصميمه فيعد من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone Ultra بتصميم فريد وأعرض فهو يوفر تجربة تشبه تجربة استخدام الجهاز اللوحي عند فتحه.

تشير الشائعات إلى أن هاتف iPhone Ultra سيأتي مزودًا بشريحة A20 Pro من Apple

ويعد من المتوقع أن تُعلن آبل رسميًا عن أول هاتف آيفون قابل للطي، والذي يُرجّح أن يُطلق عليه اسم آيفون ألترا، في سبتمبر من هذا العام. وبينما تتكتم الشركة بشدة على تفاصيل إطلاق هاتفها القابل للطي

ماذا تفعل إذا انسكب الماء أو القهوة على حاسوبك المحمول؟

قد يتسبب انسكاب القهوة على الحاسوب المحمول في أضرار جسيمة إذا لم يتم التعامل معه فورًا ، ولكن قد لا يكون الأمر أكثر من مجرد تنظيف مزعج إذا تصرفت بسرعة.

بالتأكيد، سترغب في أن تكون من النوع الذي يقول "سكبتُ القهوة على حاسوبي المحمول ولكنه لا يزال يعمل" بدلاً من أن ينتهي بك الأمر بحاسوب عديم الفائدة. للتعامل مع أضرار السوائل، مثل انسكاب القهوة على لوحة مفاتيح حاسوبك المحمول، جرّب اتباع الخطوات التالية: