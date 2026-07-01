الغربية.. تسلّيم 26 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين

في خطوة جديدة تعكس جهود الدولة في حوكمة ملف أراضي أملاك الدولة، سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، 26 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، من بينها 3 عقود تم إنهاء إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى استرداد حقوق الدولة وتيسير إجراءات التقنين للمواطنين الجادين.

وأكد محافظ الغربية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام كبير، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تحقق الاستقرار القانوني للمواطنين، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من ملفات التقنين المستوفاة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

تقنين اراضي املاك الدوله

وأوضح أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أسهمت في تبسيط الإجراءات، وإتاحة متابعة الطلبات إلكترونيًا في مختلف مراحلها، بما يحقق أعلى درجات الشفافية، ويختصر الوقت والجهد على المواطنين.

دعم الأسر والعائلات

ودعا اللواء دكتور علاء عبد المعطي المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى سرعة التقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة واستكمال الإجراءات المطلوبة إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 18 يوليو 2026، مؤكدًا أن المحافظة تقدم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمتقدمين الجادين، مع سرعة فحص الطلبات وإنهائها وفقًا لأحكام القانون.