بنكهة جديدة.. طريقة عمل الكفتة بالسلق

تعد الكفتة من أشهر الأكلات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تناول البروتين الحيواني بتكلفة أقل من أطباق اللحوم التقليدية كما أن طعمها شهي.

نعرض لكم طريقة عمل الكفتة بصوص السلق من خلال خطوات الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج “زعفران وفانيلا” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير الكفتة بالسلق

لحمة

بصل

ثوم

بهارات

بقدونس

ملح

فلفل أسود

بقسماط مطحون

للصوص:

سلق

ثوم مفروم

بصل مفروم

مكعب مرق

ملح

فلفل اسود

كزبرة ناشفة

كزبرة خضراء

طريقة عمل كفتة بالسلق

اخلطي اللحمة مع البصل المفروم في بولة كبيرة وضيفي الثوم المفروم ثم ملح و الفلفل أسود ثم البقدونس ثم شكليها وشوحيها.

للصوص:

شوحي السلق مع الزيت والسمنة والبصل المفروم والثوم المفروم ملح وضيفي مكعب مرق والبهارات والكزبرة الخضراء والناشفة.

ضعي القليل من الماء ثم الكفتةثم السلق واتركيها حتى تنضج وتقدم ساخنة.