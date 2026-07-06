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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى من نوال الدجوي ضد حساب "Amr ELDegwi" على فيسبوك..وهذه عقوبة الجريمة

الدكتورة نوال الدجوي
الدكتورة نوال الدجوي
معتز الخصوصي

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الدكتورة نوال الدجوي ضد الحساب الذي يحمل اسم "Amr ELDegwi" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت الدكتورة نوال الدجوي في شكواها، أن الحساب دأب على إذاعة أخبار وبيانات من شأنها الإضرار بها. 

وفور تلقي الشكوى، تمت إحالتها إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي قررت استدعاء مسئول الحساب المذكور على موقع "فيسبوك"، لحضور جلسة استماع والبدء في إجراءات الفحص التي تجريها اللجنة؛ للوقوف على أبعاد الشكوى وملابساتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 واللوائح المنظمة.

عقوبة تزوير حسابات “الفيسبوك”

نصت المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدكتورة نوال الدجوي Amr ELDegwi موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

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