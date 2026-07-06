بقيادة عماد النحاس.. المصري يعلن تشكيل الجهاز الفني للموسم الجديد

أعلن النادى المصري عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي للموسم الكروي 2027/2026.



وضم تشكيل الجهاز الفني كل من الكابتن عماد النحاس مديرًا فنيًا ، الكابتن سيف محمد داوود مديرًا للكرة ، الكابتن محمد محسن أبو جريشة مدربًا عامًا ، الكابتن عبد الرحمن فاروق مدربًا ، الكابتن سعيد إبراهيم حسن مدربًا مساعدًا ، الكابتن أمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى .

تشكيل الجهاز الفني للنادي المصري

كما ضم تشكيل الجهاز الفني للنادي المصري الكابتن عبد الرحمن عيسى مخططًا للأحمال ، الكابتن محمد عز معدًا بدنيًا ، الكابتن أيمن محمد محللًا للأداء ، د أحمد حسن أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، د سامي أحمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، الكابتن عبد الرحمن محمد قلاوينه أخصائيًا للتأهيل.