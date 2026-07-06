أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ، إجراءات تجديد تعاقده مع الحارس عصام ثروت بعقد يمتد لموسم واحد اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية الموسم المقبل 2028/2027.



المصري يجدد تعاقده مع حارسه عصام ثروت لموسم واحد

الجدير بالذكر أن الحارس عصام ثروت والبالغ من العمر 37 عاما كان قد انضم لصفوف المصري مطلع موسم 2021/2020 قادما من فريق اف سي مصر سابقًا " زد اف سي " ، حيث تألق في صفوف الفريق خلال تلك الفترة ونجح معه في الحصول على لقب النسخة الخامسة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم " كأس عاصمة مصر ".